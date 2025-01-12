台灣志工支援洛杉磯野火！巧遇哈利王子王妃　喊：我們來自台灣

▲洛杉磯野火肆虐，哈利與梅根到帕薩迪納會議中心慰問災民。（圖／翻攝自X）



文／中央社

慈濟志工參與洛杉磯野火的災後救援，10日遇上英國哈利王子與王妃梅根馬克爾到場探視災民，志工張天駿向王子介紹「我們來自台灣」。

洛杉磯野火7日發生之後，鄰近的巴沙迪納（Pasadena）會議中心設立災民避難所，將近一週以來成為800多名無家可歸災民的臨時住處。慈濟美國總會受邀派出8名志工在現場服務。

美國慈濟醫療基金會董事長張天駿10日擔任志工時，巧遇英國哈利王子（Prince Harry）與王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）。哈利與梅根當天到現場探視災民並擔任志工。

張天駿向中央社記者表示，慈濟8名志工負責一處100個床位的禮堂，擔任管制進出、提供飲食物資、清潔消毒等工作，每天輪班2班。他10日下午2時遇見哈利王子與梅根進入禮堂慰問災民。

張天駿把握機會向哈利王子介紹，慈濟是一個遍及全球的志工組織，「我們來自台灣」。他說王子態度親民，與志工們輕鬆閒聊。

哈利王子當天為公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen，WCK）當志工，身上別著WCK的徽章，張天駿向他提到，慈濟在土耳其震災及中東都曾經與WCK合作，拉近彼此的距離。

除了哈利與梅根，加州州長紐松（Gavin Newsom）的夫人珍妮佛·紐松（Jennifer Newsom）不久也到場與志工打招呼，向慈濟志工表達感謝。

張天駿擔任慈濟志工20年，本業是律師，現為洛杉磯市中心大型律師事務所Musick, Peeler & Garrett的合夥人，事務所旗下擁有近百名律師。

州長夫人得知他是律師，提到州長的父親也是法律人，當過律師與法官，州長紐松則是換個方式為加州人民服務。

張天駿表示，慈濟參與全世界各地救災，在美國深耕公益組織的網絡，這次洛杉磯野火災情爆發，慈濟第一時間就受到邀請，派出志工到避難所協助，「他們看到我們穿藍天白雲的制服，他們都很安心」。