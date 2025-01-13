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赤山龍湖巖捐贈住警器造福台南六甲　守護弱勢居家安全

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊於13日下午辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆，廟方本著回饋鄉里、照顧弱勢家庭的善心善念，希望提升弱勢家庭的居家防火能力。

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據消防署統計，2024年1至11月全國火災案件超過1萬4千件，其中居家火警占四分之一。六甲消防隊於2013年起開始發放安裝住宅用火災警報器起至2024年為止已逾2450顆，目前全區住宅戶數約8000餘戶，推廣戶數達1/4以上，由此可見在於火災預防推動上不遺餘力，並定期於轄內里活動中心、學校、居家訪視辦理防火宣導。將住警器黃金三大功效早發現、早反應、早逃生，宣傳至每一戶家庭。

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，非常感謝六甲赤山龍湖巖捐贈住宅用火災警報器，此義舉不僅能提升轄內弱勢族群的居家安全意識，更突顯民間力量無窮，增進在地區民安居福祉，也希望此善舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅指出，廣設住警器確實能降低火災危害，此觀念在轄區分隊堅持不懈的宣導下已廣為人知，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，其具備及早通報、便於安裝、易於檢測、免插電源之特性，可讓火災發生初期即時警覺，並進行火災應變及避難逃生，以降低火災造成的傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障。

▲台南市消防局第二大隊辦理住宅用火災警報器捐贈儀式，六甲區公所媒合六甲赤山龍湖巖，特別捐贈住警器140顆照顧弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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