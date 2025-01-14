看準健身市場蓬勃　中華醫大開辦健身餐盒製作班結訓

▲中華醫大餐旅系承辦的健身餐盒製作班結訓暨成果發表會，25位學員開心結業秀成果，健身餐盒製作班學員向勞工局長王鑫基等人說明各式健身餐盒特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

養生也要養身，看準健身市場蓬勃，中華醫事科技大學開辦健身餐盒製作班，1月14日舉辦結訓典禮暨成果發表會，學員們除了展示多道健身美食餐，還以流行的韓國舞曲「APT」做健身韻律開場表演，為結訓典禮增添動感和熱鬧氣氛。

由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦的健身餐盒製作班，總計有25位學員歷經360小時的理論與實作課程訓練，14日上午11時30分舉行結訓儀式，學員們除了取得結訓證書，也分組製作各式增肌減脂的美食料理，向大家展現實務技能學習成果。

農曆春節的腳步近了，迎接農曆新年的到來，年夜飯是家家戶戶的重頭戲，健身餐盒製作班結訓典禮暨成果發表會特別以「增肌減脂過好年」做為主題，製作多道既能享受美食，又不必擔心造成體重負荷的應景年菜料理，呈現學習成果，內容有：普羅旺斯香料烤雞腿捲、洋菇腰果綠花椰、無水滷味、沙拉優格、藜麥洋蔥飯及烤時蔬等組合的曼妙輕食餐；以橄欖油毛豆鮭魚拌鮮蝦、高麗菜捲、義式溫烤時蔬與莫扎里拉乳酪、優格蔬菜水果沙拉及芹香堅果素小魚乾等組成的地中海饗宴；黃金泡菜福袋、香草野菇、青蔥洋芋泥、紫米飯丸、蒔蘿鱈魚、小番茄等組成的活力健身餐；煎麥年魚排、托斯卡尼番茄筆尖麵、美式炒洋芋、起司鮮蔬香橙油醋汁、乾燒時蔬海鮮球及時蔬洋蔥炒彩椒等組合的肌霸養成餐；魚香上海菜飯、葉片鮮蔬鬆、油封鯷魚橄欖時蔬、一品百花鑲雞排、寒天時蔬佐怪味醬及塔香五味素蚵酥組成的輕醣幸福餐。

計畫主持人陳南吟副教授表示，有鑑於國人健康意識抬頭，民眾對於健康飲食的重視程度逐漸提高，加上健身人口的增加，健身餐的需求也隨之成長，餐飲業者近年紛紛推出健身餐產品，以滿足消費者對於健康飲食的需求。為此，訓練課程內容規劃，以培養具備健康概念的健身餐盒料理烹調技術人才為目標，安排系上專業教師教授及資深的業界師傅指導術科實作，課程設計涵蓋增肌減脂料理實務、地中海料理實務、低醣料理實務、紓壓小點製作實務、健身飲品實務等共計100道以上的料理，內容豐富紮實，希望學員結訓後具備進入職場所需餐點製作技能，順利進入職場就業。

而除了習得食物製備技能檢定內容為基礎，進行基礎刀工技能與盤飾的教學，也涵蓋西餐的烹調製備技能，以及低溫烹調製備方式、餐飲行銷服務管理能力、適合健身族食用的無麩質易消化烘焙產品製作技能等，讓學員未來無論是就業或自行創業，都能具備專業職能。此外，也預計輔導學員參加食物製備單一級技術士考照；受訓期間積極安排多間廠商到校進行徵才說明及就業媒合，提供學員面試的機會與管道，期能達到訓後立即就業的目標。

結訓典禮上學員特別以流行的韓國舞曲「APT」健身韻律表演揭開序幕，展現健身運動的氛圍，為典禮帶來活潑熱鬧的氣氛。看著各式「增肌減脂過好年」的美食料理，與會台南市政府勞工局局長王鑫基、勞工局職訓就服中心主任梁偉玲、中華醫大副校長姜泰安以及餐旅系的師長，對學員的表現豎起拇指稱讚不已，也祝福每一位學員結訓後都能在健身餐飲市場開創出一片天。