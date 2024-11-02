中華醫大56週年校慶運動會　社團聯演園遊會讓校園熱鬧滾滾

▲中華醫大56週年校慶運動會首次移師體育館內舉行，國軍弟兄派來大頭娃娃兵為開幕式演跳助興，運動會拔河決賽各隊奮力爭取榮譽，競爭激烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學11月2日舉辦56週年校慶運動會暨社團聯合表演、園遊會、校慶文化祭、高教深耕計畫成果展等活動，因應前天颱風天候，開幕典禮首次移師到體育二館室內舉行；開幕式後教職員趣味競賽展現同心協力的默契，而學生拔河賽決賽也在一片加油嘶喊中熱鬧展開。

中華醫大校慶運動會上午8時30分在學校體育二館舉行開幕式，國軍弟兄特地派來大頭娃娃兵做唱跳表演，空著陸海空三軍制服的大頭娃娃，以詼諧逗趣的舞蹈，為華醫校慶運動會開場表演帶來陣陣歡呼。

孫逸民校長偕同學校主管出席運動會開幕儀式，除感謝國軍弟兄特地前來共襄盛舉，為華醫校慶增添熱鬧和喜氣，也期勉師生在接下來進行的趣味競賽、拔河決賽發揮團隊合作的精神爭取好成績。

受到前天康芮颱風天候影響，中華醫大今年的校慶運動會首次移師到體育二館室內舉行，原已規劃的教職員趣味競賽和拔河決賽照常舉行，各院系大隊接力比賽則延期舉行。教職員趣味競賽分成行政組和院系組，孫逸民校長親自帶領行政團隊同仁參加競賽，在「驚濤駭浪」滾球遊戲中以61球拿下冠軍。

而歷經初賽勝出的各系拔河賽隊伍，也在運動會中進行決賽較勁，場上選手咬牙賣力、場邊師生加油的嘶喊聲此起彼落，會場熱鬧滾滾。

此外，配合校慶護理大樓前方廣場一連2天推出校慶文化祭社團聯合演出及校園園遊會；藝術中心則有寵物生命教育特展；民生大樓一樓有教學發展中心舉辦的高教深耕計畫成果展和越南特色美食品嚐會。多元豐富的校慶活動，吸引師生踴躍參與。

迎接56年校慶及聯繫校友情誼，各系也利用校慶週廣邀系友回娘家，包括視光系、醫技系、食營系、餐旅系、長照系等，各以系友座談茶會或辦桌方式，邀請畢業系友返校和學弟妹座談，分享職場甘苦談和學習經驗。

中華醫大迎接創校56週年校慶，自10月26日起至11月3日止推出一系列慶祝活動，除了校慶運動會，11月3日上午9點將在演藝廳舉辦創校56週年校慶典禮，頒發2024年傑出校友當選人證書和獎座、技職榮譽榜-國家高考榜首獎勵金、服務績優資深教職員工、榮譽董事長陳東河先生勤學獎學金等獎項，歡迎各地校友返校一起為母校慶生。