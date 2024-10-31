中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

▲中華醫大護理系整建基本護理學實驗室及增設手術實驗室，由陳智文董事長(中)、孫逸民校長(左二)、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋(右二)等人共同主持剪綵啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

提升學生的實務技能，中華醫事科技大學護理系斥資更新基本護理學實驗室，並增設手術實驗室，10月30日舉行啟用剪綵儀式，系上師生歡喜迎接新穎實驗室啟用，也期許精進護理臨床技能，為畢業後進入職場加分。

中華醫大護理系基本護理學實驗室更新及新設手術實驗室啟用剪綵儀式30日上午11時舉行，華醫董事長陳智文偕同孫逸民校長、護理學院院長謝政蓉、系主任蔡富棉以及捐贈手術室無影燈的柳營奇美醫院代表護理部部長蕭素秋共同主持剪綵，帶領系上師生以「入厝」的心情進入嶄新的實驗室，參觀內部設施及了解操作方法。

護理系系主任蔡富棉表示，更新建置的基本護理學實驗室配備了先進的設備與技術，建置互動螢幕設備、影音裝置、E化墊子工作車及網路連結，是這次更新改造的亮點。透過這些先進設備，授課教師可在不改變原有教學方式的前提下，進行同步線上教學及直播授課，課程結束後，教學影片也能即時上傳至校內平台，供學生複習使用。

而新建的現代化手術實驗室則是模擬真實醫院手術室的環境，為未來的護理專業人才提供真實情境的操作平台，讓學生在學期間增加護理專業技能實務經驗，累積臨床感，有助於畢業後進入職場的競爭力提升。孫逸民校長代表校方向柳營奇美醫院蕭素秋部長致意，感謝院方慨贈手術室專用的無影燈，讓實驗室設備更完備。

陳智文董事長和孫逸民校長期許護理系實驗室更新修繕與設施的升級，讓學生獲得更專業、更實用的護理知識及技能，為未來的護理工作做好充分準備。謝政蓉院長也勉勵護理系的學生，善加利用新穎完善的教學及實驗設備，充實知識和技能，讓每一位華醫護理系畢業的學生，都是高素質的護理專業人才，為社會做出具體貢獻。

此次斥資完成修繕更新的基本護理學實驗室及新建置的手術實驗室，將配合護理系專業課程基本護理學技術暨實驗，以及手術室護理就業學程使用，強化學生在學期間的實作場域。