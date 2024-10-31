　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

▲中華醫大護理系整建基本護理學實驗室及增設手術實驗室，由陳智文董事長(中)、孫逸民校長(左二)、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋(右二)等人共同主持剪綵啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大護理系整建基本護理學實驗室及增設手術實驗室，由陳智文董事長(中)、孫逸民校長(左二)、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋(右二)等人共同主持剪綵啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

提升學生的實務技能，中華醫事科技大學護理系斥資更新基本護理學實驗室，並增設手術實驗室，10月30日舉行啟用剪綵儀式，系上師生歡喜迎接新穎實驗室啟用，也期許精進護理臨床技能，為畢業後進入職場加分。

中華醫大護理系基本護理學實驗室更新及新設手術實驗室啟用剪綵儀式30日上午11時舉行，華醫董事長陳智文偕同孫逸民校長、護理學院院長謝政蓉、系主任蔡富棉以及捐贈手術室無影燈的柳營奇美醫院代表護理部部長蕭素秋共同主持剪綵，帶領系上師生以「入厝」的心情進入嶄新的實驗室，參觀內部設施及了解操作方法。

▲中華醫大護理系整建基本護理學實驗室及增設手術實驗室，由陳智文董事長(中)、孫逸民校長(左二)、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋(右二)等人共同主持剪綵啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

護理系系主任蔡富棉表示，更新建置的基本護理學實驗室配備了先進的設備與技術，建置互動螢幕設備、影音裝置、E化墊子工作車及網路連結，是這次更新改造的亮點。透過這些先進設備，授課教師可在不改變原有教學方式的前提下，進行同步線上教學及直播授課，課程結束後，教學影片也能即時上傳至校內平台，供學生複習使用。

而新建的現代化手術實驗室則是模擬真實醫院手術室的環境，為未來的護理專業人才提供真實情境的操作平台，讓學生在學期間增加護理專業技能實務經驗，累積臨床感，有助於畢業後進入職場的競爭力提升。孫逸民校長代表校方向柳營奇美醫院蕭素秋部長致意，感謝院方慨贈手術室專用的無影燈，讓實驗室設備更完備。

▲中華醫大護理系整建基本護理學實驗室及增設手術實驗室，由陳智文董事長(中)、孫逸民校長(左二)、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋(右二)等人共同主持剪綵啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）陳智文董事長和孫逸民校長期許護理系實驗室更新修繕與設施的升級，讓學生獲得更專業、更實用的護理知識及技能，為未來的護理工作做好充分準備。謝政蓉院長也勉勵護理系的學生，善加利用新穎完善的教學及實驗設備，充實知識和技能，讓每一位華醫護理系畢業的學生，都是高素質的護理專業人才，為社會做出具體貢獻。

此次斥資完成修繕更新的基本護理學實驗室及新建置的手術實驗室，將配合護理系專業課程基本護理學技術暨實驗，以及手術室護理就業學程使用，強化學生在學期間的實作場域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮暴風圈觸陸「強風圈超肥大」
許淑華發「台北市11／1停班停課」　他狂酸：大預言家
陳其邁警告！康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮
逢甲夜市驚見眼鏡蛇！
敖犬登記結婚了　新娘只有40公斤！颱風照開趴
李珠珢真的退隊了！　疑非自願離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇　南警加強取締保障道路安全

中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳下令：盡速取得聯繫

和逸飯店•台南西門館線上旅展開賣　逛台灣設計展享優惠

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

快訊／Stray Kids高雄世運延1天開唱　市府公布因應措施

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

與死神搏鬥251天…彰化9歲妹託夢「很難受」：我想回家！心跳停了

改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇　南警加強取締保障道路安全

中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳下令：盡速取得聯繫

和逸飯店•台南西門館線上旅展開賣　逛台灣設計展享優惠

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

快訊／Stray Kids高雄世運延1天開唱　市府公布因應措施

聯合國籲修改「不准女性繼承皇位」　日本反彈：天皇制度是傳統

在「小孩班級群」認識！2家長相戀私奔生子　5年後下場曝

快訊／超思案「關鍵人」吳諭非從日返台　上銬移送北檢畫面曝光

女駕駛逆向出車庫輾死2歲童！丈夫護妻嗆：出口、入口都是出入口

改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇　南警加強取締保障道路安全

颱風天全聯、家樂福「外送暫停」！超市量販營業時間、優惠一次看

協禧董座涉內線交易！調查局約談後「移送北檢複訊」

中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

Melvita推出綠境植香系列、uka攜手虹夕諾雅谷關推出住宿專案

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

整排爆乳荷官！警局旁500公尺搞線上賭博平台　15個月狂撈22億

地方熱門新聞

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

和逸飯店台南西門館線上旅展開賣

改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇南警加強取締

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

中華醫大護理啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

桃園女童遭強拉侵犯　市府後續作為受關切

彰化9歲妹治療8個月病逝　王惠美慰問家屬

金門剛宣布颱風假　超市貨品被掃空

入夜將有強風豪雨　周春米指示緊密監控

桃園市勞動局「庇護工場」檔案展　開幕

桃園國際青年創意美學競賽　開南奪1金1銀

2024壽山巖親子繪畫評選　480優秀作品11/17頒獎

更多熱門

相關新聞

47歲女長期腹痛…竟是3年前手術紗布留體內

47歲女長期腹痛…竟是3年前手術紗布留體內

江蘇連雲港一名男子28日晚間指控，當地一醫院在4年前，幫自己的母親做手術，當時體內的紗布未完全取出，導致母親長期腹痛，對身心都造成嚴重的傷害。他懷疑，是醫生操作不當，不過目前涉事醫院未給予他解釋，令他相當氣憤，將此事發布在網上。

女兒右眼手術「左眼也開了」！院方：醫生出於好心

女兒右眼手術「左眼也開了」！院方：醫生出於好心

人夫無預警「被抓去結紮」　術後驚呆大推

人夫無預警「被抓去結紮」　術後驚呆大推

台灣創新技術博覽會奪14獎崑山科大獎牌數科大第一

台灣創新技術博覽會奪14獎崑山科大獎牌數科大第一

經濟回歸常態　華邦電：第4季景氣較第3季滑落

經濟回歸常態　華邦電：第4季景氣較第3季滑落

關鍵字：

中華醫大護理系入厝創新實驗室手術

讀者迴響

熱門新聞

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

清水健宣布結束20年AV生涯

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面