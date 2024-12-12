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第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

▲第11屆高雄國際發明暨設計展，中華醫大拿下兩面金牌，家長會會長（後排右二）特地到校向師生祝賀，並頒發獎金鼓勵得獎同學。（圖／記者林東良翻攝）

▲第11屆高雄國際發明暨設計展，中華醫大拿下兩面金牌，家長會會長（後排右二）特地到校向師生祝賀，並頒發獎金鼓勵得獎同學。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

在高雄展覽館舉行的第11屆高雄國際發明暨設計展，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系和製藥工程系學生，分別以細胞年輕化創新技術及萃取山刺番荔枝研發的抗氧化護膚產品，拿下兩面金牌，得知學生奪金凱旋歸來，中華醫大家長會會長黃民杰特到校祝賀，並頒發獎金鼓勵得獎同學。

第11屆高雄國際發明暨設計展12月5日到7日在高雄展覽館熱鬧開展，吸引32個國家、488件作品參與競賽，現場聚集2500多位發明人共襄盛舉。

中華醫大醫事學院院長兼醫學檢驗生物技術系教授楊堉麟指導系上學生蔡羽晴，聯合中山大學醫藥所與道明高中、新莊高中團隊，透過植萃活化細胞粒線體、修復並延長端粒，使間葉幹細胞新生，同時，更透過非侵入式技術，導入皮膚底層，有效淡化斑點的創新再生醫學專利技術，帶來顛覆性突破應用，獲得大會評審青睞，獲得金牌殊榮肯定。

同時參加作品研發競賽的，還有製藥工程系洪明權和張文騰兩位副教授指導系上學生陳君宇、吳祈緯、周芳鈺、林卉淇、陳奕龍、周俊翔等人共同研發的山刺番荔枝抗氧化護膚產品，該產品以臺南淺山地區特有的山刺番荔枝植物萃取護膚抗氧化成份，進一步和芙麗欣生物科技公司產學合作，研製護膚、抗氧化、保濕及滋養皮膚的系列產品，在大會上也脫穎而出，獲得金牌獎。

楊堉麟教授師生研發團隊獲得金牌肯定的專利技術，以NRF植萃活化細胞粒線體、修復並延長端粒、促使間葉幹細胞新生為核心，結合非侵入式技術，將活性成分直接導入皮膚底層，有效改善膚質、淡化斑點，並具有廣泛的醫療美容與再生醫學應用潛力。該技術不僅展現了臺灣研發團隊的高超實力，也為全球細胞再生技術的應用開闢了新局。

洪明權和張文騰兩位副教授帶領的師生研發團隊，萃取臺南淺山地區特有植物山刺番荔枝（又稱羅李亮果）的果實及枝葉的萃取物，發現含有高濃度多酚及生物類黃酮等抗氧化劑成分，進一步測試證實具有奇佳的抗氧化效果；此外，山刺番荔枝果實還含有非常豐富的維他命C、B1、B2及天然抗菌劑，適合運用在美妝品、護膚等產品上，進而與業界產學合作研製護膚、抗氧化、保濕及滋養皮膚的系列產品，研發成果亮眼。

得知兩組師生研發團隊帶著金牌凱旋返校，華醫家長會會長黃民杰專程趕來祝賀，對於學生的表現更是豎起大拇指稱讚。為鼓勵學生的優異表現，黃民杰會會特地準備獎勵金發給每位得獎同學，也感謝指導老師的辛苦付出。

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