女住家被燒成廢墟　意外發現「爆紅保溫杯沒事」網讚：最強業配

▲女在火場中發現保溫杯幾乎完好。（圖／翻攝自TikTok／alexuswilk04）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名女子近來在網路上分享，她與未婚夫的家月初時發生火災，幾乎被燒成廢墟，沒想到2人事後返回房子查看時，發現他們的STANLEY保溫杯雖然外部也有被燒到，但幾乎完好無缺，驚人畫面在網路上爆紅。

居住在喬治亞州丹頓(Denton)的女子威爾金斯(Alexus Wilkins)在網路上分享，她與未婚夫皮特曼(Hunter Pittman)的家4日意外遭遇火災，家中幾乎所有財物全被燒毀，整個家也被燒成廢墟，她在原本是廚房的地方查看時，未婚夫驚喜發現保溫杯居然沒事。

威爾金斯表示，這款保溫杯之前在網路上爆紅時，未婚夫也特別買了一個給她，沒想到自己的保溫杯也在火場中完好無缺。親友已幫忙在募款網站舉辦活動，希望大家能夠給予幫助。

影片曝光後獲得1千2百多萬點閱，許多網友笑稱，「史上最強業配」、「記得保溫杯廠商之前幫車子燒毀的人買了一輛車，希望他們也會幫你買房子」、「應該要用保溫杯的材質來蓋房子」。