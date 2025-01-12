　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

▲▼客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白。（圖／翻攝自khaosod）

▲餐廳監視器意外拍下衛生紙掉進湯鍋的瞬間。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一間餐廳被顧客質疑餐點中混入衛生紙，並抱怨他們不衛生，然而事後老闆調閱監視器還原真相，發現是顧客自己誤將擦過嘴的衛生紙放進鍋中，並非餐廳的失誤，也成功還自己清白。

根據khaosod報導，泰國知名東北菜餐廳Isan Pasob的老闆表示，日前有顧客投訴稱，在「酸辣雞爪湯」中發現一陀衛生紙。然而老闆強調，這是餐廳開業以來第一次遇到這樣的問題，店內對食品衛生非常重視，所有餐具都會經過熱水消毒，湯品也是一鍋一鍋精心熬煮，從未出現異物混入的問題。

事件發生後，他隨即著手調查，並調閱監視器，沒想到卻發現一段超扯畫面。根據老闆提供的監視器畫面，當天顧客在用餐時曾用衛生紙擦嘴，隨後將用過的衛生紙放在桌上。之後他一邊滑手機，一邊拿起湯鍋的蓋子，並不經意地用鍋蓋壓住了這張衛生紙，隨後當他再次拿起鍋蓋時，衛生紙就這樣黏在蓋子內側，而他把鍋蓋蓋回去後，衛生紙就這樣掉進湯鍋內。

老闆公布監視器畫面後表示，餐廳不是想要推卸責任，只是希望呈現事實，還原真相，還給自己一個清白並平息爭議，因為如果不能澄清事實，勢必會被外界批評。

老闆也強調，自己並不怪罪客人，而釐清真相也能讓雙方安心。不過畫面公布後，網友們紛紛表示，這個「神奇巧合」未免也太剛好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率
饗饗復業首日人潮爆！晚餐訂位全滿
明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪
美國特斯拉發召回公告！「4款車型」有安全疑慮
緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」
愛雅突同框老公　鞠躬道歉
洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克人腦晶片植入3受試者　麥肯錫：2030年市場規模估400億美元

特斯拉爆安全疑慮！4款車型後視攝影鏡頭故障　在美召回23.9萬輛車

台灣志工支援洛杉磯野火！巧遇哈利王子王妃　喊：我們來自台灣

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

逼女模拍私房裸照！　泰「色影師」OnlyFans爽賺190萬

泰妹嫁2夫極樂3人行！尪沒錢「轉頭再交英國男友」　3男見面爆群毆

遊迪士尼吃薑餅！薑餅人當場「嚇到吃手手」　工作人員反應被讚爆

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

馬斯克人腦晶片植入3受試者　麥肯錫：2030年市場規模估400億美元

特斯拉爆安全疑慮！4款車型後視攝影鏡頭故障　在美召回23.9萬輛車

台灣志工支援洛杉磯野火！巧遇哈利王子王妃　喊：我們來自台灣

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

逼女模拍私房裸照！　泰「色影師」OnlyFans爽賺190萬

泰妹嫁2夫極樂3人行！尪沒錢「轉頭再交英國男友」　3男見面爆群毆

遊迪士尼吃薑餅！薑餅人當場「嚇到吃手手」　工作人員反應被讚爆

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃　一票人怕爆：牙咬到裂掉

紀曉君消失歌壇「夜市賣燒酒雞」！　霸氣喊：擺攤怎麼了嗎？

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

翁突劇烈腰痛！竟是腹部「隱形炸彈」破裂　4族群是高風險

買房前8大要點！　忽略「隱藏成本」恐負擔激增

饗饗信義店復業首日人潮爆！下午茶9成、晚餐訂位全滿　滿到過年

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

黃子韜抖音粉絲「一天狂跌300萬」！原因曝光　網嘆：很正常

馬斯克人腦晶片植入3受試者　麥肯錫：2030年市場規模估400億美元

特斯拉爆安全疑慮！4款車型後視攝影鏡頭故障　在美召回23.9萬輛車

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

野火燒毀41億「最貴豪宅」　只剩焦黑骨架

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

哈利梅根開放豪宅避難　到洛杉磯慰問災民

「樹木野火中無恙」掀陰謀論　專家解釋了

省錢爸只開小暖氣！2歲童高溫烤12hrs熱死

iPhone如何維持電池健康度？　專家點出3件事

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

洛杉磯野火風向改變！UCLA逾4萬師生準備撤離

搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！爽玩7天收4.3萬帳單

更多熱門

相關新聞

逼女模拍裸照！「色影師」OnlyFans爽賺190萬

逼女模拍裸照！「色影師」OnlyFans爽賺190萬

泰國知名攝影師強迫模特兒拍攝裸照與性愛影片後，上傳至色情網路平台OnlyFans供人付費觀看，藉此賺取暴利，不法所得高達200萬泰銖（約新台幣190萬元），如今他因涉嫌猥褻等多項罪名被警方逮捕。而警方更在他的手機與電腦中搜出大量不雅影片。

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！

泰妹嫁2夫「再交英國男友」　3男見面爆群毆

泰妹嫁2夫「再交英國男友」　3男見面爆群毆

電信詐騙壓力大！泰男達不到KPI深夜墜亡

電信詐騙壓力大！泰男達不到KPI深夜墜亡

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

關鍵字：

泰國餐廳衛生紙監視器東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面