客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

▲餐廳監視器意外拍下衛生紙掉進湯鍋的瞬間。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一間餐廳被顧客質疑餐點中混入衛生紙，並抱怨他們不衛生，然而事後老闆調閱監視器還原真相，發現是顧客自己誤將擦過嘴的衛生紙放進鍋中，並非餐廳的失誤，也成功還自己清白。

根據khaosod報導，泰國知名東北菜餐廳Isan Pasob的老闆表示，日前有顧客投訴稱，在「酸辣雞爪湯」中發現一陀衛生紙。然而老闆強調，這是餐廳開業以來第一次遇到這樣的問題，店內對食品衛生非常重視，所有餐具都會經過熱水消毒，湯品也是一鍋一鍋精心熬煮，從未出現異物混入的問題。

事件發生後，他隨即著手調查，並調閱監視器，沒想到卻發現一段超扯畫面。根據老闆提供的監視器畫面，當天顧客在用餐時曾用衛生紙擦嘴，隨後將用過的衛生紙放在桌上。之後他一邊滑手機，一邊拿起湯鍋的蓋子，並不經意地用鍋蓋壓住了這張衛生紙，隨後當他再次拿起鍋蓋時，衛生紙就這樣黏在蓋子內側，而他把鍋蓋蓋回去後，衛生紙就這樣掉進湯鍋內。

老闆公布監視器畫面後表示，餐廳不是想要推卸責任，只是希望呈現事實，還原真相，還給自己一個清白並平息爭議，因為如果不能澄清事實，勢必會被外界批評。

老闆也強調，自己並不怪罪客人，而釐清真相也能讓雙方安心。不過畫面公布後，網友們紛紛表示，這個「神奇巧合」未免也太剛好。