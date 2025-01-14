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難擋高薪誘惑！櫻花妹東南亞賣淫掉火坑　還被餵毒「器官險不保」

難擋高薪誘惑！櫻花妹東南亞賣淫掉火坑　逃脫者泣訴：不僅被餵毒「器官險不保」

▲近年有越來越多從事特種行業的日本女性，聽信高薪傳聞，前往東南亞國家賣淫。圖為泰國知名風俗街「拍蓬街」。（示意圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近年來隨著日本社會少子、高齡化，企業走向全球化等影響，過去日本歡場中「豪擲千金」的景象已經很難再現。於此相反的，由於東南亞灰色、黑色產業的興盛，當地特種行業開出高價吸引日本特種行業女性前往當地陪酒、賣淫。然而由於行業本身的不規範，許多從業女性到了當地便被擄往週邊國家，在當地不僅遭到毆打、強迫賣淫、苛扣薪資，甚至還有許多人被施打毒品以便控制。

日媒引述一名日前才獲救回到日本的女性說法，警告那些有心前往東南亞賣淫的女性，「不要以為日本的常識在那裡也適用」。該名獲救女子甚至表示，自己在當地遭人控制時，已經有了器官會被人摘除販售的最壞打算。

據日媒《NEWSポストセブン》報導，近年有越來越多從事特種行業的日本女性，聽信高薪傳聞，前往東南亞國家賣淫。其中，泰國警方最近也飽受日本女性赴泰賣淫案件困擾。一名與泰國警方合作處理當地涉日案件的律師「A律師」表示，光在泰國曼谷，至少就有5家以上的酒店、卡拉OK、俱樂部打著「可以與日本坐檯小姐飲酒做樂」的「日式卡拉OK」名號在經營，部分店家甚至已經被確認默認小姐與客戶從事賣淫行為。

A律師表示，當他詢問這些女性為什麼要特地到上千公里外的東南亞國家來賣淫，她們都表示因為在推特（後更名為Ｘ）上看到泰國特種營業店家發布的徵人廣告，這些店家往往自稱是由日本老闆經營，還會在網路上分享各種年輕女性手握大把鈔票的照片，因此許多在日本特種行業賺不到錢的年輕女性，便紛紛申請來到泰國工作。

然而，在東南亞買淫真有她們想像的這麼好賺嗎？A律師指出，許多女性到了東南亞，才發現根本就拿不到薪水，只是面對店家的死亡威脅無法離開。許多女性都指出，店家為了控制她們，不僅時常對她們施暴，還會餵她們吸食大麻、古柯鹼等毒品。

A律師指出，泰國警方已經注意到這些涉及日本人的跨國賣淫案件，並提醒在泰國「賣淫本來就是違法的，因此沒有什麼合法店家一說」，而且這些入境工作的女子也沒有正式的工作許可，遇到違法狀況更不敢求助。最近在許多中國人開設的網路賣春群組裡，可以發現有日本籍的年輕女性從事性應召工作，泰國警方就推測可能是從這些自稱「日式卡拉OK」店家裡流出的受害者。

A律師指出，這些從事非法賣淫工作的女性還不是最糟的。2023年曾有一名20多歲的妙齡日本女性，赤著腳在泰國邊境一處森林中被警方發現。這名女子原本在日本的風俗店工作，後來聽信黑心仲介的說詞，來到泰國工作，但一抵達泰國機場，護照與行李便被對方收走，之後被押上車帶走。

這名女子指出，當時車上還有一名同樣來自日本的女性，2人被押著渡過泰國邊境的河流，到了鄰近的其他國家。在那裡，這名女性被帶到賣淫場所，遭到毆打和下藥，導致她時常昏昏沉沉，並且在那裡每日被要求與來自中國的客人進行性交易。直到另一名日本女性某天忽然人間蒸發，她知道對方恐怕已經遭遇不測，決定鼓起勇氣逃跑，最終自行游過泰國邊境的河流，並在附近的森林被泰國警方尋獲。

A律師指出，由於泰國與寮國、緬甸相鄰，國與國之間往往僅靠一條小河為界，只要游泳甚至涉水即可穿越，因此泰國警方再怎麼加派人力巡邏，也無法杜絕不法分子的偷渡行為。

此外，2023年6月，日本推特上曾突然出現一系列高調招募女性前往寮國賣淫的廣告，引起社會譁然。這些廣告謊稱自己是正規合法的應召站（事實上寮國賣淫屬於違法行為），工作條件則是「60分鐘3萬日元起，保證每日收入15萬日元（約新台幣3.15萬元）」，廣告還宣稱性交易的客戶都是「中國富裕人士」，這些廣告吸引了不少同樣從事風俗業的日本女性詢問。

與此同時，一名自稱在2022年曾聽信同樣套路的女性，在推特上發布一系列警告貼文，呼籲女性「不要上當」。這名女性自稱當時先被安排前往泰國，之後在中介要求下乘坐破爛的小船走水路偷渡到寮國，到了當地的賣淫場所，發現全部由中國的工作人員管理，且在那裡都所有人都被施打毒品。

這名女子指出，她在那裡不敢相信任何人，而且當初偷渡入境時還被人蛇集團收受了數百萬日圓的費用，因此過得苦不堪言，後來想方設法回到日本，但已經留下深深的心理陰影，再也不打算出國工作。這名女子還透露，她在寮國時，真的已經做好了「器官被摘除賣掉」的必死覺悟。

《NEWSポストセブン》記者指出，他聯繫了這位女性，並且確認過她的出入境紀錄，以及她在聊天軟體上與仲介的對話內容。

記者表示，從對話紀錄來看，這些仲介對於這名女性的遭遇也「感到困惑」，似乎是在不了解風險的狀況下輕率的安排日本女性到海外國家賣淫。這名記者最後警告，在部分海外國家警察貪腐風氣盛行，民眾即使遭遇不法對待，向當地警方求助未必能得到協助，因此如果仍有人打算踏入海外賣淫的行列，最好記住「不要以為日本的常識在海外也適用」。

據了解，目前東南亞的詐騙行業主要由中國人把持，並在當地開設各種詐騙園區。這些詐騙行業的從業人員即使獲利頗豐，也無法回國花用。於是有不少特種行業業者盯上商機，專門向這些詐騙集團成員提供各種聲色犬馬的特種服務，為此不惜砸重金屢屢誘騙各國女性前往東南亞國家從事賣淫工作。

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