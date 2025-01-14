投靠友人家被鎖門外！40歲女學蜘蛛人爬窗被阻止　墜7樓摔死

▲王女因謝男遲遲不應門，從7樓頂樓往下攀爬，不慎失足墜落慘死。（示意圖／ETtoday資料照）



記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義一名40歲王姓女子，12日晚間到南興路某華廈找謝姓男友人，但因謝男遲遲未應門，王女竟異想天開從頂樓往下爬到7樓，疑似想從窗戶進入謝男住處，謝男發現後，趕緊出聲制止，不料王女不慎失足當場摔落地面慘死。檢察官會同法醫昨(13日)相驗，初步研判現場無外力因素，確認死因是意外死亡。

據了解，40歲王女和謝男透過晨運相識，雙方才認識不到一周，謝男因為同情王女無業，原本打算收留對方，但因謝男住處所有權的家人反對，謝男只好避不見面。

12日晚間9時許，王女前往謝男位於南興路某華廈7樓住處找人，當時屋內僅謝男一人，但他並未應門，王女在謝家門外徘徊1小時後，發現謝男無意開門，便設法從7樓頂樓往下攀爬，試圖從窗戶進入謝家，期間謝男看到王女危險舉動，擔心發生意外，立即出聲勸阻，怎料，王女一個不小心竟失足墜落1樓地面，嚇得謝男趕緊報警，警消到場時，王女已死亡未送醫。

嘉義地檢署13日相驗，發現現場留有王女往下攀爬痕跡，初步研判無外力介入，死因為意外死亡，而死者家屬對死因無異議。