台中男一吃就狂吐！開刀醫師看傻竟是「小腸卡大香菇」

▲台中一名男子吃東西沒有細嚼慢嚥，沒想到小腸卡了半個大香菇，導致腸阻塞，一吃東西就吐。（圖／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40多歲的張姓男子因肚子不舒服、脹氣，一吃東西就吐，到醫院就醫檢查後發現腸子內卡異物，開刀後取出，醫師才發現竟是切一半、直徑5公分的大香菇卡在小腸，術後患者才逐漸恢復健康。

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▲許明賢表示，腸阻塞可能會造成腸穿孔，引發腹膜炎及嚴重感染，甚至威脅生命健康。（圖／李綜合醫院提供）



李綜合醫院外科主治醫師許明賢指出，該患者到院時，自述肚子只有輕微脹痛，檢查後沒有腹膜炎、也沒有發燒，但是，發現小腸的中段卡著一個異物，一開始採用保守療法，用鼻胃管減壓、打點滴補充電解質，試圖讓異物自動消化排出來，但是過了4天都沒改善，男子自己受不了，吃什麼就馬上吐什麼，最後決定手術取出，沒想到拿出來的異物，居然是直徑約5公分的大香菇。

許明賢說，一般人消化正常，如果誤食異物、沒咬碎的食物，進入腸胃後，都能自行排出體外，但患者過去腹部曾經開刀，導致腸子沾黏，腸子比較狹窄，所以如果沒有把食物咬碎，直接吞下肚，便增加腸阻塞的可能。

許明賢形容，腸阻塞有如高速公路塞車一樣，腸子前面不通就回堵，每天人的胃液、消化液、膽汁分泌1000多CC，到小腸、大腸才會吸收，但若塞住的話，會有一陣一陣的肚絞痛，伴隨腹脹、腹痛、嘔吐的情形，如果腸阻塞沒有及早發現治療，可能會造成腸穿孔，引發腹膜炎及嚴重感染，甚至威脅生命健康。

許明賢也提醒，由於農曆過年即將到來，家中會有年糕、糯米等應景食品，這些食物都比較不好消化，一定要小口、細嚼慢嚥的吃，以免導致腸阻塞。