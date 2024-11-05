30歲男冬天「急性腫脹」尿不出來掛急診　醫師搖頭：吃太補啦

▲國人愛吃的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，大多添加米酒烹煮，原本罹患攝護腺肥大的患者吃了，會讓攝護腺急性腫脹。（圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

這週四(11/7)就是立冬，不少人打算好好吃補，但醫師提醒，當歸鴨、羊肉爐等料理，吃多了容易上火，含酒精的湯頭，容易造成攝護腺發炎，吃太多恐會尿不出來，尤其烹煮時再放海鮮甲殼類的食材提味，湯頭含有高普林，對身體更是一大負擔，過往就曾經有30多歲的年輕人，進補吃太辣結果尿不出來送急診，檢查才發現攝護腺急性腫脹，造成排尿困難。

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，攝護腺發炎的症狀包括頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部腫脹疼痛，這時就必須趕緊就醫。

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▲大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，攝護腺疾病患者要少吃紅肉，也要少吃刺激性的食物。（圖／記者游瓊華攝）



黃品叡指出，國人愛吃的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，大多添加米酒烹煮，原本罹患攝護腺肥大的患者，吃了含有酒精利尿的進補料理，會讓攝護腺急性腫脹，造成排尿困難，就曾經有一名30多歲的男子，吃麻辣鍋進補，沒想到突然腹部疼痛，想尿卻尿不出來，檢查都沒發現特別異狀，追問才得知對方吃太辣，經過治療、打點滴便恢復正常。

黃品叡提醒，有攝護腺肥大的患者，建議平時多攝取含茄紅素、含鋅的食物，例如蕃茄、紅甜椒、芭樂、南瓜、花椰菜、牡蠣、海鮮等，要少吃紅肉，也要少吃刺激性的食物，例如咖啡、辣椒等，如果不知道自己有沒有攝護腺肥大，也沒有檢查過，只要發現解尿不順、力量變小、頻尿、急尿或經常半夜起床尿尿，甚至覺得膀胱脹脹的，就有可能是攝護腺肥大，飲食上都要特別注意。