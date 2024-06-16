台中女無故連吐一周暴瘦6kg　內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」

▲台中女無故連吐一周暴瘦6kg，內視鏡一照竟是12指腸被腫瘤堵住。（圖／亞大附醫提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中一名女子作息正常、重視養生，卻無故連續數週出現嘔吐、頭暈、血便症狀，還吐到脫水，「每天暴瘦一公斤」，輾轉治療都未好轉，直到掛急診胃鏡檢查時醫師決定「看深一點」，才發現病因竟是12指腸被腫瘤堵住，旋即轉外科醫師手術切除，並保留胃部、胰臟、膽囊等重要器官，術後狀況良好，現已恢復正常生活。

62歲張姓婦人表示，自己平時很少生病，也很重視養生，但2年多前卻因連續好幾週出現腹部不適症狀，「只要吃了東西過沒多久就會吐出來」，原本以為只是腸胃不舒服，就醫後醫師都診斷是腸胃炎，沒有太大問題，只是服藥之後遲遲沒有改善，還陸續出現暈眩、血便等症狀。

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期間患者曾就醫安排胃鏡檢查，但也找不到具體原因，以致於嘔吐症狀越來越嚴重，最後連膽汁都吐出來，隨後也開始暴瘦，她回憶當時「每天瘦一公斤」，短短一週內竟瘦了快6公斤。

亞洲大學附屬醫院一般外科副院長、主治醫師、葉俊杰指出，腫瘤位置恰巧在十二指腸中段，在胰臟、膽管、腸道交會點附近，十分險峻，標準作法是進行「惠普手術」也就是切除部分胃、胰臟頭、膽囊及全部十二指腸與重建，雖然可以徹底清除腫瘤，但大範圍切除器官及重建，會顯著影響手術後營養吸收，對於患者術後的生活品質造成重大影響。

▲葉俊杰提醒，若民眾長期有腸胃息肉問題，或者十二指腸潰瘍等前兆，都是高風險族群。（圖／亞大附醫提供）



葉俊杰決定針對病患採取「量身訂做」手術，手術過程中僅需切除三分之一的十二指腸，清除區域淋巴結，刻意繞過胃、膽管及胰臟等重要器官，可確保癌症治療效果，也保全原有器官功能，將術後影響降到最低，術後也安排輔助性化療，順利在切除腫瘤與維繫生活品質兩者之間尋求最佳平衡點，患者回診後還透露「胃口變得更好，體重也恢復正常，幾乎比手術前更健康了」。

葉俊杰強調，小腸腫瘤(包含十二指腸、空腸及迴腸)十分少見，盛行率僅約萬分之1～2，常見症狀包括腹痛、血便或嘔吐，往往因為事先難以察覺，等到發現時都已經擴散到其他器官，往往得一併切除，但隨著醫療團隊技術日益純熟，手術及影像檢查器具更加進步，已經可以根據個別病患病況，量身訂做適當手術策略，做到「只切需要切除的部位，不作多餘破壞」，保留其他臟器功能，讓患者術後更快回覆生活機能。