　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中女無故連吐一周暴瘦6kg　內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」

▲台中女無故連吐一周暴瘦6kg，內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」。（圖／亞大附醫提供）

▲台中女無故連吐一周暴瘦6kg，內視鏡一照竟是12指腸被腫瘤堵住。（圖／亞大附醫提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中一名女子作息正常、重視養生，卻無故連續數週出現嘔吐、頭暈、血便症狀，還吐到脫水，「每天暴瘦一公斤」，輾轉治療都未好轉，直到掛急診胃鏡檢查時醫師決定「看深一點」，才發現病因竟是12指腸被腫瘤堵住，旋即轉外科醫師手術切除，並保留胃部、胰臟、膽囊等重要器官，術後狀況良好，現已恢復正常生活。

62歲張姓婦人表示，自己平時很少生病，也很重視養生，但2年多前卻因連續好幾週出現腹部不適症狀，「只要吃了東西過沒多久就會吐出來」，原本以為只是腸胃不舒服，就醫後醫師都診斷是腸胃炎，沒有太大問題，只是服藥之後遲遲沒有改善，還陸續出現暈眩、血便等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

期間患者曾就醫安排胃鏡檢查，但也找不到具體原因，以致於嘔吐症狀越來越嚴重，最後連膽汁都吐出來，隨後也開始暴瘦，她回憶當時「每天瘦一公斤」，短短一週內竟瘦了快6公斤。

亞洲大學附屬醫院一般外科副院長、主治醫師、葉俊杰指出，腫瘤位置恰巧在十二指腸中段，在胰臟、膽管、腸道交會點附近，十分險峻，標準作法是進行「惠普手術」也就是切除部分胃、胰臟頭、膽囊及全部十二指腸與重建，雖然可以徹底清除腫瘤，但大範圍切除器官及重建，會顯著影響手術後營養吸收，對於患者術後的生活品質造成重大影響。

▲台中女無故連吐一周暴瘦6kg，內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」。（圖／亞大附醫提供）

▲葉俊杰提醒，若民眾長期有腸胃息肉問題，或者十二指腸潰瘍等前兆，都是高風險族群。（圖／亞大附醫提供）

葉俊杰決定針對病患採取「量身訂做」手術，手術過程中僅需切除三分之一的十二指腸，清除區域淋巴結，刻意繞過胃、膽管及胰臟等重要器官，可確保癌症治療效果，也保全原有器官功能，將術後影響降到最低，術後也安排輔助性化療，順利在切除腫瘤與維繫生活品質兩者之間尋求最佳平衡點，患者回診後還透露「胃口變得更好，體重也恢復正常，幾乎比手術前更健康了」。

葉俊杰強調，小腸腫瘤(包含十二指腸、空腸及迴腸)十分少見，盛行率僅約萬分之1～2，常見症狀包括腹痛、血便或嘔吐，往往因為事先難以察覺，等到發現時都已經擴散到其他器官，往往得一併切除，但隨著醫療團隊技術日益純熟，手術及影像檢查器具更加進步，已經可以根據個別病患病況，量身訂做適當手術策略，做到「只切需要切除的部位，不作多餘破壞」，保留其他臟器功能，讓患者術後更快回覆生活機能。

ET快訊
耀樂「赴中參加青年交流團」！同場統戰官員　本人怒反擊
孫安佐帶槍現身信義區！　狄鶯8字無奈回應
邱瓈寬母告別式！　于美人、黃韻玲到場
快訊／太熱了！黃埔百年校慶閱兵　多學生中暑離場
快訊／台中8米大樹倒塌！　4汽機車被砸
快訊／苦吞五連敗　統一獅調整教練團
孫安佐帶火槍現身信義區！　「最近研發的」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

氣象署83周年署慶限定3天「Open House」　一窺海象太空天氣

好熱！2地高溫警示　台東亮「橙色燈號」

後悔沒多買！妹子「買1款台灣伴手禮」嚐一口大讚　網認出：識貨

消失2個月果真順利傳宗接代　台南水道博物館領角鴞家族群聚現身

今午後雷雨來襲「下最多地區」曝　周三起會更熱

家屬求「想請乩童看看」怕爆！ICU醫回答超展開　1.3萬人淚讚

台中女無故連吐一周暴瘦6kg　內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」

獨／連老師也想買！國中學霸賣「會考筆記」　進北一女前先賺10萬

剪收票員擬試辦「四輪三班」挨批變相減薪　台鐵：有共識才實施

被逼讓座！北捷OL首發聲　「上捷運就會呼吸困難、落淚」

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

林青霞清大畢業演講送飛吻　「你們都是獨一無二的限量版」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

氣象署83周年署慶限定3天「Open House」　一窺海象太空天氣

好熱！2地高溫警示　台東亮「橙色燈號」

後悔沒多買！妹子「買1款台灣伴手禮」嚐一口大讚　網認出：識貨

消失2個月果真順利傳宗接代　台南水道博物館領角鴞家族群聚現身

今午後雷雨來襲「下最多地區」曝　周三起會更熱

家屬求「想請乩童看看」怕爆！ICU醫回答超展開　1.3萬人淚讚

台中女無故連吐一周暴瘦6kg　內視鏡一照「腫瘤塞爆腸道」

獨／連老師也想買！國中學霸賣「會考筆記」　進北一女前先賺10萬

剪收票員擬試辦「四輪三班」挨批變相減薪　台鐵：有共識才實施

被逼讓座！北捷OL首發聲　「上捷運就會呼吸困難、落淚」

修屋兼送家具　台南志工用心修繕關懷弱勢

邱瓈寬哽咽10秒說不出話　2字「哇災」送別93歲母親

鄭明典山裡遇超大「人面蜘蛛」　驚呼：大到可吃麻雀

月存2萬ETF太慢　他曝「飆股致富法」賺1000萬！全場搖頭：輸慘

女直播主「露點求抖內」慘遭竊錄外流　怒告獲賠20萬

再嗆馬英九！賴清德強調兩岸互不隸屬　不接受「首戰即終戰」投降主義

《無職轉生》洛琪希聯名日本酒！水王魔術師露香肩清澈聖水登場

星變美／36歲高畫質拍戲零細紋　「劉亦菲洗臉法」網路瘋傳

加油等等！　明起汽、柴油各降0.1元

台北人氣巴斯克蛋糕名店結束營業！業者：人手不足

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

今午後雨擴大　「下最多」地區曝

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

開車一半熱褲妹逆向衝來　畫面震撼11萬人

高雄捷運「隱藏版服務」太狂！

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

丈夫常帶男同事回家！她撞見出軌畫面傻了

抓霸王車牌！6/20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

超商即期麵包發霉　網：回家必做1事

醫籲「取消博愛座」：逼人讓座，我真的不行！

獨／連老師也想買！國中學霸賣「會考筆記」　進北一女前先賺10萬

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

更多熱門

相關新聞

喝酒胃不舒服「要吃6食物」！醫認證：還能解酒

喝酒胃不舒服「要吃6食物」！醫認證：還能解酒

假日就喜歡與三五好友相約小酌幾杯，但酒一喝下肚就開始感覺「胃部不舒服」？腸胃科醫師鄭泓志指出，酒精會刺激腸胃蠕動運作，增加胃酸分泌並可能傷害胃黏膜，同時影響食物消化。他藉此分享「適合在酒後吃」的6種食物，包括雞蛋、燕麥、香蕉、薑茶、清雞湯與水，有助醒酒、減輕宿醉症狀，安全度過應酬場合。

婦自覺5大不適症狀！竟已腸癌三期

婦自覺5大不適症狀！竟已腸癌三期

無麻醉「DIY環切包皮」！他忍7天　醫嚇傻：淘寶買的

無麻醉「DIY環切包皮」！他忍7天　醫嚇傻：淘寶買的

酒精殺不死1病毒！醫示警「一人中獎全家分享」

酒精殺不死1病毒！醫示警「一人中獎全家分享」

德航班70乘客「機上集體嘔吐」急派15輛救護車

德航班70乘客「機上集體嘔吐」急派15輛救護車

關鍵字：

腸癌嘔吐外科亞大醫院葉俊杰

讀者迴響

熱門新聞

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

中研院研究員偷吃女同事！鹹濕對話曝

基隆女被同事載回家　半路車禍撞成植物人

今午後雨擴大　「下最多」地區曝

陳庭妮被反鎖飯店！

逼童群交拍片共犯判25年　主嫌墜樓亡

女乘客胸部太大　海關檢查內衣挖出大秘寶

波特王風波狂燒！百萬YTR抓到背後黑手

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

新冠真的燒起來！　醫揭占「急診肺炎一半」

開車一半熱褲妹逆向衝來　畫面震撼11萬人

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面