阿兵哥操練突呼吸喘+抽筋！同袍推輪椅衝醫院　竟是急性腎衰竭

▲一名阿兵哥日前營區外操練時，突然感到呼吸喘，而且還全身抽筋，醫師診斷後發現是急性腎衰竭。（示意圖，非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

天氣持續高溫，戶外勞動一定要注意補充水分，一名阿兵哥日前營區外操練時，突然感到呼吸喘，而且還全身抽筋，被同袍緊急推輪椅到大甲李綜合醫院就診，醫師研判是罹患急性腎衰竭，住院治療後，才恢復正常出院。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者主述腹部疼痛，急診醫師發現他意識稍微不清，進一步抽血檢查，鈉離子、鉀離子都偏低，有急性腎衰竭現象，另外有橫紋肌溶解症，研判在過熱的情形下勞動，再加上高溫天氣下，沒有補充水分，導致體內流失水分與電解質。

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陳采峯指出，急性腎衰竭可能沒特別的症狀，最明顯的就是「尿液變少」，或是出現血壓降低、頭暈，在高溫炎熱的天氣下，流汗過多沒有及時補充水分或電解質，讓體內電解質失衡，便會出現抽搐、抽筋，甚至會嚴重脫水，也會有低血溶性休克，提醒民眾在流汗過多的情況下，除了喝水，也要喝運動飲料補充電解質。

陳采峯說，中暑後體溫會升高，體表血管會擴張加以散熱，大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液便會減少，腎臟的供血不足，高溫就會傷害身體的肌肉細胞，導致橫紋肌溶解症。