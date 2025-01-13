2025新年伊始　張善政小內閣2局處人事異動

▲廖修武接任智慧城鄉發展委員會主任委員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府13日發布人事案，原住民族行政局局長由巴奈．母路Panay Mulu接任、智慧城鄉發展委員會主任委員由廖修武接任，自114年2月1日起生效。市府指出，吳肇銘主委因家庭因素，向張善政市長表達希望多陪伴家人，擬任職1月底，張市長最終勉於同意，也特別感謝吳主委任內對於智慧桃園發展的貢獻，傑出表現值得高度肯定。

▲原住民族行政局局長由巴奈．母路Panay Mulu接任

市府表示，新任原民局局長巴奈．母路是阿美族人，原任職於國立東華大學原住民民族學院副教授職務，長年從事原住民族信仰與文化研究，包括「原住民祭儀」、「樂舞文化」、「藝術管理」與「文化行政」，以行動深耕部落文化的保存，相關專書、論文著作等身，學術與實務經驗兼具。張市長期待借重巴奈．母路教授的專業與經驗，持續推動桃園原民政策，讓市內超過八萬名原民朋友獲得更全方位的照顧。

新任智發會主委廖修武今年36歲，現為市府顧問，擁有國立政治大學國家發展研究所碩士與中原大學企業管理研究所碩士學位，曾擔任桃園市政府新聞處專門委員、總統府諮議等公職；亦具備多年科技產業研究經驗，曾任資策會產業分析師，廖顧問曾參與張市長的數位政策研擬工作，張市長就任後即延攬進入市府。在此期間，廖顧問致力協助推動桃園市智慧城市業務，協調跨局處合作導入智慧科技，與市府內相關業務單位合作順暢，熟悉智發會業務，接任後將能延續並擴大市府推動「智慧桃園」的成果。