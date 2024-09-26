謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑案，距離投票日已經17天，對於執政備受質疑，謝國樑則強調，基隆財政是20年來最好。民進黨秘書長林右昌今受訪時表示，「當然啊！因為我留下很好的財政給謝國樑。別忘記我接任市長前，國民黨留給我的是124億3600萬、史上最高的負債餘額。」林也提到，這一兩年很多市府人才轉調或離職，這是基隆的損失，「若沒有人才就算有錢，也只會幹蠢事。」

對於謝國樑聲稱基隆財政近20年最好？林右昌直言，當然啊！因為自己任內留下很好的財政給謝國樑，他不要忘記了，「我接任市長前，國民黨留給我的是124億3600萬、史上最高的負債餘額，負債比例高達47.36%，謝國樑不要忘記，是我八年任內把他降到剩一半以下。」

林右昌說明，這一兩年國家財政也很好，經濟成長世界頂尖，當然稅收也增加，有這些財政盈餘後，在給各縣市政府的統籌分配款多非常多，「光是中央給基隆的稅款就比我任內多26億，這是我過去打下的財政基礎，必須說清楚。」

林右昌直言，回歸現實，自己接任基隆市長前，國民黨已經在這執政超過六十年，自己是在收拾國民黨留下的爛攤子，謝國樑應該認清這一點。

林右昌昨也在臉書寫下長文，針對基隆還債、事務官離職等議題討論，林指出，基隆翻轉、執政八年，自己卸任時留下很多執政資產給接任的市長，最重要的就是非常多有執政經驗且負責的人才，他們有感於基隆市政願景，有些是基隆人、有些是從中央到基隆賣命，這些都是基隆跟國家的資產。

林右昌表示，還有留下20多年來最好的財政、已經向中央爭取到的20億預算，留給謝國樑運用，希望他持續建設，還有完整八年執政政績跟發展藍圖，2022年城市博覽會大家都有看到，謝國樑有自己的想法也可以發揮，但可以參考八年累積、檢討的經驗，不必從零開始，其中最重要的是人才，這是一切根本，若沒有人才就算有錢，也只會幹蠢事。

林右昌指出，最近這一兩年市府有非常劇烈人事異動，尊重謝國樑人事權，但很多副局處首長異動，一輩子管漁船的被叫去管公車、最資深的教育人員被叫去管社福、環保局行政被調到衛生局管疾管、管體育的被叫去管市場，這都是很跨局處的調動，這不是栽培人才，而是讓很多公務同仁一輩子的累積被糟蹋。這一兩年基隆市府有很多優秀人才離職、轉調、退休，是整個基隆市的損失。

至於藍營批評謝國樑罷免案是民進黨操作，林右昌表示，對於罷免一事不予評論，尊重公民團體，國民黨為了反罷樑用盡一切手段抹黑，但事實勝於雄辯，不管是轉運站還是東岸商場，是我任內政績也是基隆市的驕傲，整個過程絕對沒有問題。

藍營也指控罷免是民進黨選輸重選？林右昌批評，這邏輯從根本上就錯誤，罷免跟大選不一樣，且罷免難度更高，必須經過兩階段連署，罷免成功後重新補選，難度高、時間也拉得非常長，國民黨這樣的說法只是為了貼標籤、製造政黨動員，用這樣的說法刺激國民黨傳統支持者出來投票，但這樣的說法完全不合邏輯也不符事實。