　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑案，距離投票日已經17天，對於執政備受質疑，謝國樑則強調，基隆財政是20年來最好。民進黨秘書長林右昌今受訪時表示，「當然啊！因為我留下很好的財政給謝國樑。別忘記我接任市長前，國民黨留給我的是124億3600萬、史上最高的負債餘額。」林也提到，這一兩年很多市府人才轉調或離職，這是基隆的損失，「若沒有人才就算有錢，也只會幹蠢事。」

對於謝國樑聲稱基隆財政近20年最好？林右昌直言，當然啊！因為自己任內留下很好的財政給謝國樑，他不要忘記了，「我接任市長前，國民黨留給我的是124億3600萬、史上最高的負債餘額，負債比例高達47.36%，謝國樑不要忘記，是我八年任內把他降到剩一半以下。」

林右昌說明，這一兩年國家財政也很好，經濟成長世界頂尖，當然稅收也增加，有這些財政盈餘後，在給各縣市政府的統籌分配款多非常多，「光是中央給基隆的稅款就比我任內多26億，這是我過去打下的財政基礎，必須說清楚。」

林右昌直言，回歸現實，自己接任基隆市長前，國民黨已經在這執政超過六十年，自己是在收拾國民黨留下的爛攤子，謝國樑應該認清這一點。

林右昌昨也在臉書寫下長文，針對基隆還債、事務官離職等議題討論，林指出，基隆翻轉、執政八年，自己卸任時留下很多執政資產給接任的市長，最重要的就是非常多有執政經驗且負責的人才，他們有感於基隆市政願景，有些是基隆人、有些是從中央到基隆賣命，這些都是基隆跟國家的資產。

林右昌表示，還有留下20多年來最好的財政、已經向中央爭取到的20億預算，留給謝國樑運用，希望他持續建設，還有完整八年執政政績跟發展藍圖，2022年城市博覽會大家都有看到，謝國樑有自己的想法也可以發揮，但可以參考八年累積、檢討的經驗，不必從零開始，其中最重要的是人才，這是一切根本，若沒有人才就算有錢，也只會幹蠢事。

林右昌指出，最近這一兩年市府有非常劇烈人事異動，尊重謝國樑人事權，但很多副局處首長異動，一輩子管漁船的被叫去管公車、最資深的教育人員被叫去管社福、環保局行政被調到衛生局管疾管、管體育的被叫去管市場，這都是很跨局處的調動，這不是栽培人才，而是讓很多公務同仁一輩子的累積被糟蹋。這一兩年基隆市府有很多優秀人才離職、轉調、退休，是整個基隆市的損失。

至於藍營批評謝國樑罷免案是民進黨操作，林右昌表示，對於罷免一事不予評論，尊重公民團體，國民黨為了反罷樑用盡一切手段抹黑，但事實勝於雄辯，不管是轉運站還是東岸商場，是我任內政績也是基隆市的驕傲，整個過程絕對沒有問題。

藍營也指控罷免是民進黨選輸重選？林右昌批評，這邏輯從根本上就錯誤，罷免跟大選不一樣，且罷免難度更高，必須經過兩階段連署，罷免成功後重新補選，難度高、時間也拉得非常長，國民黨這樣的說法只是為了貼標籤、製造政黨動員，用這樣的說法刺激國民黨傳統支持者出來投票，但這樣的說法完全不合邏輯也不符事實。

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性自制！停止破壞和平穩定

今開放報名「北市國慶慢跑」抽限量浴巾　升旗完還能逛市集吃早餐

卓榮泰圓山宴金句連發　吳思瑤曝氣氛熱絡：凝聚更大的作戰能量

總預算遭藍白退回　卓榮泰：行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通

謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

藍白用禁伐補償轟綠不照顧原住民　洪申翰揭真實數據打臉

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

卓榮泰稱禁伐補償翻倍「不合憲」　黃國昌嗆：要不要黨紀處分2綠委

國土計畫法爭議　蔡易餘曝農民擔憂：土地鬆綁變得沒彈性

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性自制！停止破壞和平穩定

今開放報名「北市國慶慢跑」抽限量浴巾　升旗完還能逛市集吃早餐

卓榮泰圓山宴金句連發　吳思瑤曝氣氛熱絡：凝聚更大的作戰能量

總預算遭藍白退回　卓榮泰：行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通

謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

藍白用禁伐補償轟綠不照顧原住民　洪申翰揭真實數據打臉

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

卓榮泰稱禁伐補償翻倍「不合憲」　黃國昌嗆：要不要黨紀處分2綠委

國土計畫法爭議　蔡易餘曝農民擔憂：土地鬆綁變得沒彈性

台中犬貓收容爆棚！年逾300隻孤兒　棄養飼主列黑名單

技職研發典範　全球前2%頂尖科學家榜單崑山科大入榜數私科第一

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性自制！停止破壞和平穩定

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

禁來台訴願遭駁回！王志安正式提告移民署

替代役演訓也要打靶　台中首梯召回127人

快訊／台北市第三副市長人選出爐

蕭美琴住處旁傳槍響！本人回應了

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

Grace拆穿柯文哲假老二魔術

綠廉政會開鍘　6連霸議員停權半年、綠委林宜瑾盼「等最終判決」遭拒

卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

國防部長官邸位於「梅莊營區」　百萬電費是「整個營區」計

「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

總預算卡關「軍公教調薪3%也被退回」　綠委：民意反撲藍白自己承擔

更多熱門

相關新聞

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（26日）只剩17天。對此，謝國樑受訪談到「罷免案心情」表示，現在心情平靜，剛開始比較有起伏，但後來認為「沒關係，就繼續努力做事」，他的主要訴求，並不是把同意票降低於到4分之1以下，而是把不同意罷免票催出來，超過罷免票，這才會更有意義。他呼籲，這場罷免將影響到全國的「大罷免潮」，請各位市民一定要出來投不同意罷免票，「如果謝國樑不幸被罷免，明年罷免會非常頻繁」。

大雨炸基隆　馬路積水半個輪胎高

大雨炸基隆　馬路積水半個輪胎高

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

關鍵字：

基隆市謝國樑林右昌財政人事異動

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面