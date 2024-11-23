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勞發署長遭爆「也曾飆罵同仁」　2年逼走101人！他寧願降調也不留

▲▼ 。（圖／翻攝立法院視訊畫面）

▲劉建國質疑署長的管理也有問題。（圖／翻攝立法院視訊畫面）

記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容，部會處理方式引發非議，民進黨立委林淑芬、劉建國更揭露，除了謝宜容之外，勞發署署長蔡孟良也不遑多讓，署本部2年內就有101位員工離開，且副署長寧願降調分署，也不願一起共事。

民進黨立委劉建國20日在立院質詢時提到，除了謝宜容的問題外，蔡孟良的管理方式也非常有問題，「有多少人因為署長的管理方式提早退休，或是自願降級請調到區公所？」勞發署本部在兩年內，提前退休和調離現職的人數高達101人，「這樣的情況正常嗎？」

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劉建國進一步指出，北分署人員異動狀況，從109年19人、110年12人、111年18人，看起來都是正常的。但自從謝宜容分署長上任後，112年的人員異動就突然翻倍到36人，113年更來到45人，分署逃了81人，而且其中有17名是主管職，「其他分署都沒有這麼誇張，部長你有深刻去理解？深刻調查？去知道原因何在？」

此外，民進黨立委林淑芬也提到，蔡孟良也在職場中情緒失控飆罵同仁，像管理小學生一樣，推動5S改善辦公室品質管理，要求同仁做衛生檢查、物品擺放整齊等等，導致副署長寧可降調分署，也不願繼續留在本部。

不過，蔡孟良否認有霸凌和不當管理行為，副分署長降調分署是因為家庭因素，林淑芬則怒斥「霸凌的人都不覺得自己霸凌別人，想走的人敢講真話嗎？霸凌就是這樣啊」。

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