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快訊／調查局六都處長全換人！局長同學接掌首都　36人名單曝

▲▼調查局局長陳白立（3人站立左1），中為國安會秘書長吳釗燮，右為法務部長鄭銘謙。（4人坐著）左2為1月16日將接任新北市調查處長何復生，右1為調查局主任秘書余尚賢。（圖／記者黃哲民攝）

▲即將接任新北市調查處長的何復生（左2），右1為調查局主任秘書余尚賢。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（13日）發布2025年第1波36位高階主管人事異動，調查班期別均高於現任局長陳白立的6都調查處原任處長，全部換人，除高雄處謝宜璋去年（2024年）底提前退休，雙北與台中、台南原任處長均調任局本部研究委員待退，台北處長由彰化縣調查站主任徐國禎調升，他與陳白立為調查班30期同學，新北處長由經濟犯罪防制處長何復生接任。

此外，尚未屆齡的桃園處李文義調任航業調查處長，遺缺由保防處長許銘侑接任，原航調處長張穎仁調任台中處長，高雄處副處長高吉川調升台南處長，廉政處長連震宗接任高雄處長，這波人事調動統一於本月（1月）16日生效。

▲▼調查局局長陳白立（3人站立左1），中為國安會秘書長吳釗燮，右為法務部長鄭銘謙。（4人坐著）左2為1月16日將接任新北市調查處長何復生，右1為調查局主任秘書余尚賢。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局局長陳白立（左1），中為國安會秘書長吳釗燮，右為法務部長鄭銘謙。（圖／記者黃哲民攝）

以下為完整調動名單：

一、臺北市調查處處長洪慶裕調任研究委員會主任委員。
二、臺中市調查處處長蕭清淵調任研究委員會副主任委員。
三、新北市調查處處長張育瑞調任研究委員會研究委員兼幹部訓練所副主任。
四、臺南市調查處處長黃建華調任主任秘書室研究委員。
五、兩岸情勢研析處處長李詒順調任主任秘書室研究委員。
六、督察處處長袁正煒調任主任秘書室研究委員。
七、總務處處長朱慶賢調任主任秘書室研究委員。
八、廉政處副處長吳榮修調陞廉政處處長。
九、財政部賦稅署監察組組長吳宗杰回任經濟犯罪防制處處長。
十、桃園市調查處副處長林添進調陞保防處處長。
十一、洗錢防制處副處長戴春成調陞總務處處長。
十二、彰化縣調查站主任徐國楨調陞臺北市調查處處長。
十三、經濟犯罪防制處處長何復生調任新北市調查處處長。
十四、保防處處長許銘侑調任桃園市調查處處長。
十五、航業調查處處長張穎仁調任臺中市調查處處長。
十六、高雄市調查處副處長高吉川調陞臺南市調查處處長。
十七、廉政處處長連震宗調任高雄市調查處處長。
十八、桃園市調查處處長李文義調任航業調查處處長。
十九、兩岸情勢研析處副處長龍竹筠代理兩岸情勢研析處處長職務。
二十、督察處桃園市駐區督察楊秋香調任督察處副處長並代理處長職務。
二十一、雲林縣調查站主任黃國維調任廉政處副處長。
二十二、北部地區機動工作站主任劉至剛調任經濟犯罪防制處副處長。
二十三、經濟犯罪防制處副處長魏武群調任洗錢防制處副處長。
二十四、臺北市調查處副處長范開明調任保防處副處長。
二十五、新北市調查處簡任秘書胡國華調任兩岸情勢研析處副處長。
二十六、國家安全維護處副處長黃維和調任臺北市調查處副處長。
二十七、秘書室簡任秘書兼國會聯絡組主任李孟縞調任桃園市調查處副處長。
二十八、嘉義縣調查站主任江耿宗調任臺南市調查處副處長。
二十九、臺南市調查處副處長張漢明調任高雄市調查處副處長。
三十、幹部訓練所副主任汪志明調任彰化縣調查站主任。
三十一、航業調查處高雄調查站主任鍾達振調任雲林縣調查站主任。
三十二、臺南市調查處新營調查站主任謝檔明調任嘉義縣調查站主任。
三十三、臺北市調查處松山調查站主任蔡耀毅調任北部地區機動工作站主任。
三十四、臺北市調查處政經調查站主任何義興調任秘書室簡任秘書兼國會聯絡組主任。
三十五、臺北市調查處機動工作站主任楊任之調任國家安全維護處簡任秘書並代理該處副處長職務。
三十六、督察處花蓮縣駐區簡任督察張旭東調任督察處新北市一駐區簡任督察。

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