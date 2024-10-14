桃園市民卡3721特約店家加入　申請「數位碼」享受便利優惠

▲桃園市民卡網站升級及「數位碼」為民眾打造數位生活體驗。(圖／智發會提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府智發會14日表示，近期甫結束的「桃園市民卡APP全新升級、功能你決定」活動，民眾回饋最希望爭取的就是特約商店的增加與查詢。在市府積極邀請下，許多知名餐飲連鎖及名店，紛紛加入市府特約名單，目前已達3,721多家特約店家。

民眾可藉由最新改版的「桃園市民卡」網站(https://typass.tycg.gov.tw)，以區域或定位功能，查詢附近的特約店家，也可藉由食、衣、住、行、育、樂、健康等類別之查詢，一手掌握所有特店優惠。更重要的是，就算忘了攜帶實體市民卡，只要至「桃園市民卡」網站註冊完成申請「數位碼」，至特約店家出示專屬數位碼，也可享有各式優惠好康，實現「桃園卡好用·數位碼ㄟ通」的服務！

▲新改版的「桃園市民卡」網站提供特店優惠、市民生活資訊查詢等功能。(圖／智發會提供)

智發會主委吳肇銘表示，為提供桃園市民卡民眾更多、更便利之線上/行動服務，市府推出全新升級的「桃園市民卡」網站及申請「數位碼」服務。新版網站不但提供特約商店消費優惠、市民生活資訊查詢與市府服務等功能，更歡迎持有實體市民卡的民眾申請「數位碼」，成為市民卡尊榮會員，優先享有出示數位碼即可獲得特店優惠、圖書借閱之便利性。

▲桃園市民卡網站提供「檔期優惠」資訊讓民眾掌握特店優惠好康。。(圖／智發會提供)

除前述服務，年底則將推出手機APP版本，亦會依民眾建議，提供以「數位碼」報名、報到市府辦理的活動；獲得集章、積點、兌換桃園幣等好康之功能；同時也會提供福利點數與卡片儲值金查詢、市府消息訂閱、線上繳費、福利申請通知等個人化專屬服務。

此外，此次「桃園市民卡」網站全新改版，其設計及服務內容亦獲得民眾肯定。民眾連先生認為他最在乎的特約商店查詢，此次有很大的改善，除了可以隨時快速透過關鍵字、區域或類別的組合，篩選出符合需求或鄰近的特店優惠，並可透過「檔期優惠」主題的推薦，帶著家人前往消費、享受專屬小確幸。