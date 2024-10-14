　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市民卡3721特約店家加入　申請「數位碼」享受便利優惠

▲桃園市民卡申請「數位碼」享受便利優惠

▲桃園市民卡網站升級及「數位碼」為民眾打造數位生活體驗。(圖／智發會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府智發會14日表示，近期甫結束的「桃園市民卡APP全新升級、功能你決定」活動，民眾回饋最希望爭取的就是特約商店的增加與查詢。在市府積極邀請下，許多知名餐飲連鎖及名店，紛紛加入市府特約名單，目前已達3,721多家特約店家。

民眾可藉由最新改版的「桃園市民卡」網站(https://typass.tycg.gov.tw)，以區域或定位功能，查詢附近的特約店家，也可藉由食、衣、住、行、育、樂、健康等類別之查詢，一手掌握所有特店優惠。更重要的是，就算忘了攜帶實體市民卡，只要至「桃園市民卡」網站註冊完成申請「數位碼」，至特約店家出示專屬數位碼，也可享有各式優惠好康，實現「桃園卡好用·數位碼ㄟ通」的服務！▲桃園市民卡申請「數位碼」享受便利優惠

▲新改版的「桃園市民卡」網站提供特店優惠、市民生活資訊查詢等功能。(圖／智發會提供)

智發會主委吳肇銘表示，為提供桃園市民卡民眾更多、更便利之線上/行動服務，市府推出全新升級的「桃園市民卡」網站及申請「數位碼」服務。新版網站不但提供特約商店消費優惠、市民生活資訊查詢與市府服務等功能，更歡迎持有實體市民卡的民眾申請「數位碼」，成為市民卡尊榮會員，優先享有出示數位碼即可獲得特店優惠、圖書借閱之便利性。

▲桃園市民卡申請「數位碼」享受便利優惠

▲桃園市民卡網站提供「檔期優惠」資訊讓民眾掌握特店優惠好康。。(圖／智發會提供)

除前述服務，年底則將推出手機APP版本，亦會依民眾建議，提供以「數位碼」報名、報到市府辦理的活動；獲得集章、積點、兌換桃園幣等好康之功能；同時也會提供福利點數與卡片儲值金查詢、市府消息訂閱、線上繳費、福利申請通知等個人化專屬服務。

此外，此次「桃園市民卡」網站全新改版，其設計及服務內容亦獲得民眾肯定。民眾連先生認為他最在乎的特約商店查詢，此次有很大的改善，除了可以隨時快速透過關鍵字、區域或類別的組合，篩選出符合需求或鄰近的特店優惠，並可透過「檔期優惠」主題的推薦，帶著家人前往消費、享受專屬小確幸。

ET快訊
快訊／新北騎士失控自摔　血流滿面命危送醫
快訊／結束了！解放軍：「聯合利劍-2024B」圓滿完成
陸海警萬噸艦首次加入對台演習　艦首有撞角...配速射砲及直升
00887盤中刷史上新低！再灌10萬交易量　溢價幅度逾27%
快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！　3美學者享殊榮
3億橋式機爛毀　中櫃回應了
快訊／陸軍演不針對台灣民眾　國台辦：堅決懲戒賴清德「台獨」謬
快訊／中共圍台軍演　最新概況曝
驚悚畫面曝！警方開7槍　副駕中彈「身上2個洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存請民眾安心接種

改善運動環境　陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

台東縣府參加全球最大熱氣球節活動　媽祖熱氣球美國升空

Land in Taitung 土地製造的對話　台日創生團隊首次交會台東

2024藍海生活節劃下完美句點　逾8千人湧入活水湖

國3銜接台66線南出匝道通車　有效紓解當地交通壅塞

台東縣府提供柴油車下鄉檢驗　完成8場次合格率達100%

桃園市民卡3721特約店家加入　申請「數位碼」享受便利優惠

山陀兒風災土石流肆虐　南迴鐵公路橋墩地基掏空

2024桃園設計獎逾千件投稿　入圍157件作品桃園設計庫展出

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【颱風假的老師】嘴角怎麼壓不下去了XD？

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存請民眾安心接種

改善運動環境　陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

台東縣府參加全球最大熱氣球節活動　媽祖熱氣球美國升空

Land in Taitung 土地製造的對話　台日創生團隊首次交會台東

2024藍海生活節劃下完美句點　逾8千人湧入活水湖

國3銜接台66線南出匝道通車　有效紓解當地交通壅塞

台東縣府提供柴油車下鄉檢驗　完成8場次合格率達100%

桃園市民卡3721特約店家加入　申請「數位碼」享受便利優惠

山陀兒風災土石流肆虐　南迴鐵公路橋墩地基掏空

2024桃園設計獎逾千件投稿　入圍157件作品桃園設計庫展出

以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

根本「說謊專家」的三大星座！TOP 1邏輯之神又懂察言觀色難被發現

61歲黛咪摩爾「自毀容貌45遍」　新片突破出道40年最大尺度！

寵物友善餐廳貼「限國小畢業以上入店」公告　網友挺

快訊／新北淡水騎士失控自摔　血流滿面命危送醫

全台6飯店集團線上旅展！「嘉義101」2折　北海道民宿住2晚免7千

中櫃20號碼頭原就安排11月進行4個月整修　船席改排到公共碼頭

台北第4家！老無鍋插旗永康商圈　暫定明年1月開幕

「不想被打爆」　林詔恩連兩年季後賽登板心境不同　

解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

花蓮振興券2天領取超過8成　逾期不補發

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

6萬人湧南投茶博民歌之夜回味青春

鍾肇政文學生活園區　推出「文學食玩盒」

快訊／台南善化區嘉南大圳驚傳落水外籍女移工被民眾救起

桃園華陵里原民活動　企業贊助五星級便當

嘉南藥理大學職業訓練班結業成果豐碩

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火

朱海君搏感情　國慶之夜撫慰花蓮鄉親心靈

2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

東方淨苑募捐百萬　助颱風受災退休師重建家園

台南玉井山難搜救訓練基地體驗南消防火宣導成亮點

南消四大大內分隊受贈防焰防護服

更多熱門

相關新聞

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

為了讓市民享受更便利的數位生活，桃園市民卡APP即將改版提供嶄新的使用者體驗！桃園市政府自即日起，舉辦「桃園市民卡APP全新升級 功能你決定」問卷抽獎活動，希望收集民眾的寶貴意見，讓APP各項功能更貼近市民需求！為期兩個月的活動每週將抽出200杯全家咖啡，最後更有壓軸iPhone大獎，歡迎民眾參加。

桃園兩大智慧科技應用　榮獲國際認可

桃園兩大智慧科技應用　榮獲國際認可

桃園市民卡APP重啟　將迎來2.0版本

桃園市民卡APP重啟　將迎來2.0版本

2024世界地球日Xpark永續行動　台日友好守護海洋環境

2024世界地球日Xpark永續行動　台日友好守護海洋環境

桃園市民卡提供「快篩試劑地圖」連結

桃園市民卡提供「快篩試劑地圖」連結

關鍵字：

桃園市民卡數位碼特約店家智發會

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer 1句話早表態

大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面