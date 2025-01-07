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婆家年夜飯「粥+麥克雞塊」！她傻眼「逃回娘家」：根本吃不飽

人妻抱怨，婆家過年非常無聊，且與娘家澎湃年菜根本沒辦法比，所以今年準備要放肆回娘家過年。（示意圖／PIXABAY）

▲人妻表示，婆家的過年超隨便，沒有特別的活動，甚至連年夜飯都吃不飽。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

即將迎來農曆新年，不少人已經在安排年假要去哪。不過，一名人妻抱怨表示，婆家過年非常無聊，且與娘家澎湃年菜根本沒辦法比，所以今年準備要放肆回娘家過年。

該名人妻在Dcard表示，從小到大就是在儀式感滿滿的家庭長大，聖誕節會去買鐵盤煎牛肉吃，過年一定是超大圍爐桌、澎湃菜色、飯後領紅包、放煙火，初一、初二走春，整個年假玩好玩滿，所以剛結婚到婆家過年的時候，非常不習慣。

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原PO透露，婆家除夕夜年夜飯超隨便，吃完飯大家各自回房間，或是在客廳滑手機，最讓她受不了的是，接下來整個年假他們全家都宅在家，想約出去走走超難約，甚至還會被公公嗆「妳要出錢嗎」。

原PO嘆，「後來我真的覺得不行，再這樣下去我兒子以後會沒童年，對過年的回憶只有無聊該怎麼辦，就提議除夕去外面吃或訂年菜，但都被否定。」人妻提到，去年除夕平時沒在煮飯的婆婆自告奮勇說要煮，結果煮了一鍋粥，買了麥克雞塊、外面買的2道菜湊，讓她三條線。原PO表示，她可以不在乎菜色，但這樣真的吃不飽，「沒吃飽就是不行！」

於是原PO在回家後「鄭重」地向老公表示，以後的除夕夜還是別回婆家、自己去外面吃吧，「除夕夜沒吃飽就是讓人特別生氣」。沒想到老公一秒答應，原來他也在為沒吃飽偷偷生氣。

她直言，「今年我要放肆一點了，直接除夕就跟我爹娘出去爽，想到我除夕不用再餓肚子，我就好開心，謝謝我老公神隊友願意附和我。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「人心真的很好玩呢，有討厭婆家很冷清的，也有討厭婆家大家庭搞個沒完的，但總歸是自己對婆家有沒有歸屬感的問題」、「娘家除夕當天準備很豐盛，婆家相反沒幾道菜，現在真的很排斥過年回去，以後準備乾脆排班上到初二直接回娘家」、「其實蠻羨慕吃飽各自散的過年模式，但不走春沒辦法接受」。

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