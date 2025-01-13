貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒：司法笑話

記者周亭瑋／綜合報導

台大「公衛文」王郁文因捲入高虹安涉詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元，被判刑2年、緩刑5年，讓她心冷又委屈，11日更現身「111釘孤枝」抗議司法不公的活動現場，訴說這段時間的遭遇。畫面曝光後，引發網友討論，大票人紛紛留言替她抱不平。

當天，王郁文哽咽表示，她之前捲入助理費案，檢察官明明認可她不是人頭助理，有上班、加班事實，最後仍被一審法官認定，在立法院工作8個月助理期間貪污466元，判有期徒刑2年、緩刑5年，「我現在還有10萬的交保金在法院，我不知道什麼時候會還回來，你們覺得貪污466元、交保金10萬，這是什麼道理？」

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▲王郁文現身「111釘孤枝」活動。（圖／記者林敬旻攝）

她直言，透過新聞看到，酒駕肇事3萬交保、殺人未遂5萬交保、台版柬埔寨死了3人，主嫌7萬交保，「我就想說...天啊我10萬到底犯了什麼更嚴重的罪嗎？」

王郁文透露，起初，調查局到家搜索，她當時相信台灣司法會還清白、給人公道的，但經歷一次兩次的偵查庭，檢察官直接說，上面指示一定要起訴高虹安還有裡面的助理，心真是冷了一半，「沒有想過台灣司法會變這樣，活在一個是非不分、網路側翼帶風向，新聞台、政論節目，甚至綠營民代都在說我有罪，宛如群體獵巫，集體意識要你認罪，說實在已影響到我、我的家人，會覺得自己到底是做什麼？」

▲王郁文一度哽咽。（圖／ETtoday攝影中心）

不僅如此，她也無奈表示，「曾幾何時想要表達自己意見，卻要戰戰兢兢、怕被圍剿、怕被攻擊，想當年有人說在台灣沒有人需要為他的認同而道歉，那個世界去哪裡了？」

這段畫面掀起熱烈回響，大票網友怒回，「台灣司法史上最大的笑話，貪污466元，笑死...超悲哀的」、「為了466元，政治追殺一個普通助理公民，善惡終有報」、「貪上億，就沒事」、「妳的案子就是司法迫害」、「工作8個月只為了貪466元？這種鬼話只有綠腦的人才會相信，一天的工資都不止466元，台灣司法真是個笑話」、「這判決有點扯，有人會為了466塊冒險貪污嗎？現在司法真的怪怪的」。

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