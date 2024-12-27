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還在煩惱年菜如何準備？過年必吃美味年菜就靠「祕密武器」搞定

▲▼ 康寶,鮮味炒手,年夜飯,美味,烹飪,年菜,料理。（圖／資料照）

▲農曆新年前夕，想煮出一桌美味又澎湃的年夜飯，就要懂得派出廚房好戰友「康寶鮮味炒手」來神救援！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每到農曆新年前夕，家家戶戶總要忙著準備年夜飯，好迎接一年一度團聚在飯桌前的溫馨時刻！不過對於負責掌廚的人來說，光是想到準備食材、調味料的前置作業就讓人壓力山大，更煩人的是，擔心做出來的料理不好吃，無法讓全家人吃得開心又滿足。其實準備年夜飯也可以很「平常心」！聰明的煮夫煮婦在這時，就懂得派出廚房好戰友「康寶鮮味炒手」來神救援，現在甚至還有全新升級的「康寶香菇全素鮮味炒手」，讓吃全素的朋友也能放心享用，一起過個美味好年。

參透料理奧義的煮夫煮婦都明白，誰說康寶鮮味炒手只能拿來炒？其實進行蒸、煮、煎等料理程序，這瓶調味神器只要簡單一匙加下去，就不用再花時間調配鹽、味精和糖的比例，因為康寶鮮味炒手的糖鹽黃金比例，瞬間就能提鮮食材原味，疊加出濃郁富層次的絕美滋味，讓每一次下廚都能端出保證絕不失手的美味料理，儘管是看似繁複的年夜飯也沒問題。

不信的話，不妨就來試煎年菜桌上一定要有的煎魚料理！象徵「年年有餘」的白鯧是年夜飯不可或缺的經典菜色，煎得成功的白鯧，必須要保有牠原本厚實的肉質以及鮮嫩的口感，然而煎魚最考驗的不僅是火候，還有調味的拿捏！先以一匙康寶鮮味炒手，均勻抹於白鯧上，再取適量的油，將白鯧兩面煎至金黃後即可上桌。。白鯧鮮嫩的肉質吃進嘴裡滿溢海味香氣，康寶鮮味炒手內含的玉米澱粉還能賦予魚皮香酥的口感，豐富的滋味與口感比起單純灑鹽還更加分。

▲▼ 康寶,鮮味炒手,年夜飯,美味,烹飪,年菜,料理。（圖／資料照）

▲象徵「年年有餘」的白鯧是年夜飯不可或缺的經典菜色，簡單加入一匙康寶鮮味炒手，迅速提鮮之餘還能賦予魚皮香酥的口感。

除了「年年有餘」，年夜飯一定還要有一道象徵「家」的「雞料理」，冷冷的天正好煮一鍋讓全家人身子暖暖的雞湯！只要將食材備齊、將象徵「全家」的「全雞」洗淨血水，再全部放入鍋中加水細火慢熬，最後別忘了再加入適量的康寶鮮味炒手(原味)，其中萃取自新鮮雞肉的雞肉粉原料能為濃郁的雞湯增添格外鮮美甘甜的風味，畢竟難得的年末相聚時光，總不能一直耗在廚房裡，當然要把時間與心力省下來，陪伴更重要的親朋摯友。

▲▼ 康寶,鮮味炒手,年夜飯,美味,烹飪,年菜,料理。（圖／資料照）

▲▼適量的康寶鮮味炒手，能幫煮夫煮婦、廚房小白省下調配鹽、味精與糖比例的時間與力氣，萃取自新鮮雞肉的雞肉粉更能輕鬆為雞湯增添格外鮮美甘甜的風味。

▲▼ 康寶,鮮味炒手,年夜飯,美味,烹飪,年菜,料理。（圖／資料照）

除了可以選擇原味或鰹魚鮮味炒手，幫不同食材提升鮮味，康寶的香菇口味也升級為全素配方，大年初一如果家有習慣吃素的親友，別擔心只能吃一成不變的素菜，像是象徵「團圓與吉祥」的素版佛跳牆、各種食材拌炒後勾芡，色彩豐富，象徵「五福臨門」的素燴什錦、寓意「家和萬事興」的蓮藕百合湯、代表「團圓滿福」的清蒸素獅子頭，這些廣受歡迎的素食年菜，只要加入採用友善栽種台灣香菇製成的康寶香菇全素鮮味炒手，香菇的天然清甜就能快速滲入並提升蔬菜的清甜鮮美，賦予常見的素食年菜煥然一新的美味口感！

▲▼ 康寶,鮮味炒手,年夜飯,美味,烹飪,年菜,料理。（圖／資料照）

▲大年初一吃素的朋友，也能放心採用由友善栽種台灣香菇製成的「康寶香菇全素鮮味炒手」，為常見的素食年菜增添鮮美滋味。

年夜飯是家人團聚的重要時刻，美味的料理更是記憶的橋樑，從三代同堂的大家庭到溫馨的小家庭，重要的家族記憶中一定有年夜飯這塊拼圖！想讓年菜料理成為全家人最鮮明的回憶，與其忙於精算味道比例，不如就讓集黃金比例與提鮮美味於一身的調味神器「康寶鮮味炒手」，成為今年年夜飯的秘密武器，往後更能讓每一餐都成為值得回味的珍貴時光！無論何時何地，備好一罐康寶鮮味炒手，從過年團圓飯，再到平日招待親友的美味聚會，只要有它在廚房裡，你就是讓人「額樂又佩服」的巧手大廚。

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關鍵字：

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