高考起薪55K「報考人數卻狂降」　年輕人揭關鍵：看台灣慢性滅亡

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

2025年軍公教人員調薪3％，高普考起薪更達55K；然而，公務員的報考人數卻呈現下降趨勢。就有網友在PTT不解發問，引來許多年輕人留言點出關鍵，認為現在公務員的退休金已大幅減少，而新的退休制度也讓人興緻缺缺。

網友昨日在PTT發文提到，「高普考如果是高考三等，大學剛畢業起薪就有55K，去看104人力銀行，外面的工作...大學剛畢業有40K就很好了，怎麼高考報考人數還下降？」

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根據統計，大學應屆畢業生報考高普考的比率，11年來狂降8成6，從2012年的3萬4864人，一直到2023年只剩4994人，其中有3264人報考高普考，普考則僅有1730人。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，大票網友認為，跟年金改革後，退休金大幅減少，且終身俸制度被取消有關，「人家比年終，你還在看底薪」、「人家隨便季獎金就是你的年收」、「砍公務員退休金」、「高門檻才55K，整年70萬，被民間X虐」、「年改，退休俸沒那麼誘人，以前公務員、老師不用到65歲，50歲初退休比上班領得還多」、「高考三級實領年薪7X萬很吸引人嗎？就很普通的薪水而已」、「薪水調幅可笑又黑箱，變成在職沒競爭力，又要被抹黑霸凌，退休的變下流老人」、「福利、待遇不提升，真的躺平笑看台灣慢性滅亡」。

另外，也有人直言，「能夠考取公職的人，往往已經具備較強的競爭力，在民間企業也能找到月薪10萬以上的工作，為何還要選擇考取公職？」「考得上的人有更好的工作可以去，還不用被羞辱」、「考試本身就是門檻啦！能考進去的，在外面薪資也會不錯吧，那幹嘛去考」。

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