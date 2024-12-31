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單身女性「比單身男更幸福」！　醫曝3原因：對婚姻的吸引力降低

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲單身女性過得更幸福。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著現代社會對婚姻關係的改變，單身人口比例持續攀升，在台灣，女性未婚率甚至突破50%，胸腔暨重症醫學科黃軒醫師就分享，多項研究發現，單身女性生活滿意度高於單身男性，並點出3個原因，「或許這也是近年出生率愈來愈下降的關鍵因素」。

「我身邊都有不婚的女護理師！」黃軒醫師在粉專發文，單身女性生活滿意度較高的4個原因，第一是「更強大的社交支持網絡」，身邊的朋友、家人同事的感情支持，這些非浪漫的關係提供了歸屬感，減少了對伴侶的依賴，在單身生活中獲得滿足感。

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第二是「自我實現與經濟獨立」，隨著女性教育水平和經濟能力的提升，越來越多的女性選擇專注於事業發展和個人興趣，實現自我價值。相比之下，婚姻已不再是獲得經濟安全、社會地位的唯一途徑。第三是「對浪漫關係的回報期望較低」，女性在戀愛中承擔更多的情感勞動、家務責任，對婚姻的吸引力降低，單身生活則提供了更多的自由和自主性，減少了情感負擔。

相比女性，單身男性通常在社交網絡較為薄弱，更傾向於依賴伴侶滿足情感需求。此外，傳統性別角色賦予男性「家庭支柱、事業成功」的期待，進一步加重了男性的壓力，在單身生活中面臨更大的心理壓力和孤獨感，在單身狀態中找到滿足感。

黃軒表示，隨著婚姻觀念的改變，單身生活正成為一種普遍現象，社會應減少對單身者的偏見，並提供更多支持，讓單身生活成為每個人都能享有的自由與選擇，「這些現象不僅挑戰了傳統性別角色的刻板印象，也反映了現代社會中，性別平等與個人選擇的重要性」。

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