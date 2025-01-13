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張秀卿率群星演唱挺家暴受虐兒　王瞳攜艾成力量登台：很想他

▲▼歌手獻唱支持受虐童。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲孟慶而（左起）、班鐵翔、王瞳、張秀卿、愛與希望關懷協會創辦人鄧馨庭，以及葉諾帆、沈建豪到高雄愛心獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

記者許宥孺／高雄報導

無畏寒流來襲，金曲歌后張秀卿昨(12日)晚間與王瞳、葉諾帆、沈建豪、孟慶而等藝人齊聚高雄，為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱，籌集善款將提供重殘兒童穩定的生活環境。張秀卿心疼地表示，每每看到兒童受虐新聞，都讓她心如刀割。王瞳提到，3年前她與艾成就與協會結緣，她帶著艾成的力量演唱，要喚起大家的愛心與熱血。

台灣愛與希望國際關懷協會創辦人鄧馨庭表示，協會以收容極重度自閉症兒童、長期受虐導致重度殘兒童以及特殊需求兒少和低收入家庭為主，他們極需各界的援助幫忙，希望透過大家的善心與協助，為弱勢兒少家庭送上一份愛心與支持，為孩子們帶來新的希望與更美好的未來。

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▲愛與希望關懷協會創辦人鄧馨庭，侃侃而談「台灣愛與希望國際關懷協會」一路走來的心路歷程。。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲鄧馨庭提到協會一路走來的心路歷程。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

鄧馨庭，籌集善款將全面用於協會的公益計畫，包括為重殘兒童提供穩定生活環境及專業照護、幫助特殊需求兒少透過免費課後輔導提升學習能力與心理健康，並開設親子教養專業課程，協助家長增進教養技巧、促進親子關係的和諧與成長，每一分愛心都將為這些孩子帶來深遠的影響。

鄧馨庭表示，根據衛服部統計，去年兒虐通報件數已超過12萬件，這是一個極需大家共同關注的社會議題。協會多年來，透過團體家庭照顧受虐至重殘的兒少，開設特殊課程改善孩子的生活問題，用愛與關懷已經讓不少受虐重殘的兒少重新站起來。協會計畫成立第2個團體家庭，提供更多受虐至重殘的孩子一個溫暖、安全的家，讓他們得到應有的愛與尊重。

▲▼歌手獻唱支持受虐童。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲金曲歌后張秀卿（左）壓軸演出，盼善心人士捐助公益。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

受邀公益獻唱的金曲歌后張秀卿表示，她這些年求子心切，很難想像怎有人如此狠心施暴虐童，無法了解怎麼有如此狠心的父母親，每每看到小孩被受虐的新聞，都讓她心如刀割，「家」是溫暖的港灣，但受虐小孩的家卻無法選擇，真的很感傷。

▲▼歌手獻唱支持受虐童。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲王瞳與小詩班的孩子們一起上台高歌。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲王瞳（左）、孟慶而擔任「台灣愛與希望國際關懷協會」公益天使。。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

▲王瞳、孟慶而擔任「台灣愛與希望國際關懷協會」公益天使。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

王瞳表示，3年前就與協會結緣，與艾成2度造訪協會，並帶著吉他與受虐兒們坐在草地上歌唱，轉眼間艾成已離開快3年，真的很想念他，一切彷如昨日，她很記掛著這些孩子，也是屬於她和艾成的美好回憶。目前她正在趕拍民視八點戲劇，硬擠出時間向劇組告假出席演出，她與艾成是兩個人的力量，要喚起大家奉獻愛心的熱血。

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