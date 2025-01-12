從健檢滿江紅到百場全馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

▲翠屏國中小校長黃景良達成人生百場馬拉松，現場民眾加油歡呼聲不斷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市翠屏國中小校長黃景良因喜愛電影《蜘蛛人》，經常在馬拉松賽場上穿著蜘蛛人服裝跑步，被封為「蜘蛛人校長」。黃景良在14年前健檢，發現健康亮紅燈而開始跑步，從第一場高雄馬拉松半馬被關門未完賽，到今(12日)重回高雄馬，完成他的人生百場全馬壯舉，他的馬拉松精神也影響著學生「堅持到底，永不放棄就會成功。」

黃景良校長初次參加馬拉松是因為健康問題，他發現運動對身體的重要性，並開始學習跑步。他的堅持不僅帶動了家人和學生一起跑步，他還穿上蜘蛛人裝扮，在賽場上引起大家的注目。場邊「蜘蛛人加油」的聲音伴著他持續前進，他的堅持讓他從國內跑到國外，將國旗帶到世界各地，「蜘蛛人校長」的名號也伴隨他挑戰馬拉松賽。

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▲黃景良經常穿著蜘蛛人服裝參加馬拉松，被稱為「蜘蛛人校長」。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃景良的馬拉松生涯始於2010年的高雄國際馬拉松，當時他只挑戰了半馬21公里，在跑進終點前，兩隻小腿突然嚴重抽筋，連走路都有問題，最後是一跛一跛走向終點。第一次參加半馬，還不是全馬，他花了3小時40多分，不但超過時限被關門，更沒有領到完賽證書，一度萌生放棄跑馬拉松的念頭。

黃景良回憶道，在挑戰成功的100場馬拉松中，跑過距離最長的一次賽事是在2014年的南橫超級馬拉松，從清晨5點整，跑到傍晚6點多已天黑，以13小時18分5秒完成了跑步100公里的壯舉。至於印象最深刻的一場，是在2013年的四重溪夏日72公里超級馬拉松，半夜一點整從四重溪起跑，在黑夜中越過一座又一座的山頭，在黎明破曉時跑到太平洋，欣賞美麗的日出。

▲黃景良曾帶著家人跑遍海內外馬拉松。（圖／記者許宥孺翻攝）

除了國內賽事之外，他也跑過7場海外馬拉松，包括日本的沖繩、石垣島、姬路城、泰國芭達雅、清萊、美國舊金山和澳門馬拉松，每回都是全家出遊，將跑步和旅行結合，也把家人的情感凝聚在一起。

黃景良表示，為健康而跑是他跑步的初衷，期許每一場能夠平安順利完賽，是給自己最大的目標；而且他也會幫家人報名健康組賽事，一起動起來，連高齡七旬的母親，去年也一起參加泰國清萊馬拉松的5公里路跑。

黃景良長達14年對跑步的堅持，他在去年11月挑戰人生第99場百馬成功，就一直成為學生與家長最常問他的問題，校長的第100場馬拉松什麼時候完成？黃景良說，因為有失敗經驗，所以記取教訓，因此人生第100場全馬馬拉松，決定選擇挑戰高雄馬。

▲黃景良校長挑戰人生百馬成功，太太後勁國中總務主任林美鈴（右二）與兒女都到場分享父親的喜悅。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃景良今日以5小時14分07秒完成第100場馬拉松；他希望以自己達成人生第100場馬拉松賽，激勵自己與勉勵學生，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」、「沒有奇蹟，只有累積」，不論學習或做任何事，堅持到底，永不放棄，抱持著馬拉松精神就會成功。他將從參與過的百馬賽事，挑選出12張帥照出版2025年蜘蛛人校長形象月曆，做為完成百馬紀念。