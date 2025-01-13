　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　二審仍判15年

▲▼三民二殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

▲擔任魚販的吳姓男子在街頭慘忍砍死女友。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名夏姓女子（42歲）和擔任魚販的邱姓男友（55歲）在一起後，因感情不睦經常吵架，邱男還會動手打人，夏女後來搬離兩人住處還聲請家暴令，讓邱男懷疑她另結新歡，前年3月16日上午邱男約夏女到金獅湖市場談判，兩人又起了口角，激烈爭吵，邱男突然拿起攤位上的魚刀，朝夏女砍去，夏女嚇得一路逃跑，邱拿著魚刀一路追殺夏女，連警察到場也不停手，最後夏女不治，一審國民法庭依殺人罪判邱男徒刑15年，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決。

檢、警調查，夏女從事燈具行業，和邱男是2022年5月間認識交往，同年8月間夏女搬去和邱男同住，交往期間邱男曾贊助夏女生活費，但後來邱男懷疑夏女「外面有人」，兩人關係逐漸惡化，邱男就對夏女拳打腳踢，夏女也因此搬離住處。

兩人分手後，不甘心的邱男還是不斷假藉各種理由找夏女，夏女不是相應不理，就是冷淡以對，甚至於在前年1月聲請家暴令，讓邱男更加不滿，前年3月15日，邱男傳LINE給夏女，約她隔天到金獅湖的市場談判債務。

▲高雄市鼎力路發生一起男友殺女友的感情糾紛命案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓男子在街頭砍殺女友致死。（圖／記者吳世龍攝）

16日上午夏女到邱男的攤位後，兩人又起了口角爭執，邱竟拿起殺魚刀追砍夏女，夏女嚇得往市場外圍跑，邱殺紅眼，沿路追沿路喊「今天要殺了妳」，案發時剛好有保大員警路過，當場想制止，但邱男發狂仍持續猛刺，最後才被制伏。

夏女當場無呼吸心跳，救護人員將她送醫搶救，最後仍宣告不治，邱男在偵訊時全部坦承犯行，檢察官在偵結，依殺人罪將邱男提起公訴。

高雄地院國民法庭審理後，依殺人罪判處邱男有期徒刑15年，全案上訴，高雄高分院認為認原判決認事用法，並無不當，因此駁回上訴，維持15年的刑度，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
點柯文哲案各種問題！　呂秀蓮直言「對司法崩解非常心痛」
麥當勞少女遭性侵輕生　母曝「最後身影」慟喊：想抱抱妳
球隊需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽
台股狂殺500點！　法人曝原因
貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒：司法
快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案
絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰
「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證
SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男遭異物噎到無生命跡象！送醫搶救中

台中小貨車遭撞側翻！肇事轎車跑了　警鎖定人車追查

快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案

罷免立委攤位遭鬧事！議員控所長檢討被害人　警方不忍說話了

涉奪命取財！天道盟公主否認害死「葛格」：再阿達都不會做

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　二審仍判15年

宜蘭男監獄前遭槍擊屁股！主嫌躲到苗栗山區　警頂寒流搜山逮人

高階警官異動名單曝光！基隆市警局長爆性騷女警　調任航警局副局長

海巡43歲3線1高官淪詐團！只賺4021元判刑1年定讞　將送入監獄

眼鏡男「一路跟回公寓」！短裙OL提告跟騷　不起訴理由曝

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

快訊／台中男遭異物噎到無生命跡象！送醫搶救中

台中小貨車遭撞側翻！肇事轎車跑了　警鎖定人車追查

快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案

罷免立委攤位遭鬧事！議員控所長檢討被害人　警方不忍說話了

涉奪命取財！天道盟公主否認害死「葛格」：再阿達都不會做

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　二審仍判15年

宜蘭男監獄前遭槍擊屁股！主嫌躲到苗栗山區　警頂寒流搜山逮人

高階警官異動名單曝光！基隆市警局長爆性騷女警　調任航警局副局長

海巡43歲3線1高官淪詐團！只賺4021元判刑1年定讞　將送入監獄

眼鏡男「一路跟回公寓」！短裙OL提告跟騷　不起訴理由曝

罷免吳思瑤、吳沛憶「連署書1天就破千」　 徐巧芯：都怪柯建銘

太空人拍下「野火點亮洛杉磯」俯瞰視角！　衛星照曝超厚濃煙

百萬YTR大稻埕擺攤「怎麼沒人」！被拍空曠一幕：在年貨大街生存不容易

醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網曝真相：真的緊

《夜市王》總冠軍2夜市PK！　全新賽制曝光「18家美食開放觀眾品嚐」

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

準備逮捕尹錫悅！韓公搜處向官邸、國防部發公文　律師提離譜要求

嘆「民進黨已經變質、走鐘」　呂秀蓮：別整天製造恐懼、抗中保台

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

彰化少女突懷孕！意外揭露遭獸父性侵往事

高階警官異動名單出爐！基隆市警局長爆性騷調任航警局副局長

失聯移工變身直播主賣二手衣！10秒賣1件賺翻

林森北路當街圍毆內幕曝　少東欠300萬

高階警官人事異動！名單最快今午公布

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

藥頭下跪媽媽　母心碎：講不聽

快訊／男駕車「撞巡邏車」翻覆　警搜出毒品慘了

蒙古貨輪寶順現蹤　詭異繞行基隆外海

2小孩喊「媽媽抱抱」　警一段話讓冷漠大嫂哭認殺人

快訊／宜蘭男「獄前跳車」屁股中彈！最後一嫌落網了

更多熱門

相關新聞

高雄「吉伊卡哇」小提燈亮相　限時2天開搶

高雄「吉伊卡哇」小提燈亮相　限時2天開搶

高雄又不講武德+1！日前高雄市政府公布，邀請日本超人氣IP「吉伊卡哇」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，消息一出，立刻引發廣大粉絲討論。觀光局今(13日)公布每年備受期待的小提燈造型，竟是燈會主角「吉伊卡哇」，2月8、9日將於高雄港限量開搶。

失聯移工變身直播主賣二手衣！10秒賣1件賺翻

失聯移工變身直播主賣二手衣！10秒賣1件賺翻

「蜘蛛人校長」14年完成百場全馬壯舉

「蜘蛛人校長」14年完成百場全馬壯舉

鳳山命案！為10萬債1男遭割頸慘死　嫌犯逃回家被逮

鳳山命案！為10萬債1男遭割頸慘死　嫌犯逃回家被逮

第2屆國際2T經典老車嘉年華登場

第2屆國際2T經典老車嘉年華登場

關鍵字：

高雄魚販追殺女友狂捅二審15年

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面