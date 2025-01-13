懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　二審仍判15年

▲擔任魚販的吳姓男子在街頭慘忍砍死女友。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名夏姓女子（42歲）和擔任魚販的邱姓男友（55歲）在一起後，因感情不睦經常吵架，邱男還會動手打人，夏女後來搬離兩人住處還聲請家暴令，讓邱男懷疑她另結新歡，前年3月16日上午邱男約夏女到金獅湖市場談判，兩人又起了口角，激烈爭吵，邱男突然拿起攤位上的魚刀，朝夏女砍去，夏女嚇得一路逃跑，邱拿著魚刀一路追殺夏女，連警察到場也不停手，最後夏女不治，一審國民法庭依殺人罪判邱男徒刑15年，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決。

檢、警調查，夏女從事燈具行業，和邱男是2022年5月間認識交往，同年8月間夏女搬去和邱男同住，交往期間邱男曾贊助夏女生活費，但後來邱男懷疑夏女「外面有人」，兩人關係逐漸惡化，邱男就對夏女拳打腳踢，夏女也因此搬離住處。

兩人分手後，不甘心的邱男還是不斷假藉各種理由找夏女，夏女不是相應不理，就是冷淡以對，甚至於在前年1月聲請家暴令，讓邱男更加不滿，前年3月15日，邱男傳LINE給夏女，約她隔天到金獅湖的市場談判債務。

▲吳姓男子在街頭砍殺女友致死。（圖／記者吳世龍攝）

16日上午夏女到邱男的攤位後，兩人又起了口角爭執，邱竟拿起殺魚刀追砍夏女，夏女嚇得往市場外圍跑，邱殺紅眼，沿路追沿路喊「今天要殺了妳」，案發時剛好有保大員警路過，當場想制止，但邱男發狂仍持續猛刺，最後才被制伏。

夏女當場無呼吸心跳，救護人員將她送醫搶救，最後仍宣告不治，邱男在偵訊時全部坦承犯行，檢察官在偵結，依殺人罪將邱男提起公訴。

高雄地院國民法庭審理後，依殺人罪判處邱男有期徒刑15年，全案上訴，高雄高分院認為認原判決認事用法，並無不當，因此駁回上訴，維持15年的刑度，全案仍可上訴。