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麥當勞APP本周優惠出爐！過年必吃「金迎招財薯來堡」限時回歸

▲▼麥當勞春節限定「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠出爐，本周祭出小薯、勁辣香雞翅買1送1，還有麥克雞塊免費送好康，除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。春節限定「金迎招財系列」也宣布回歸，更找來美樂蒂推出聯名包裝，1月15日起限時開賣。

●門市限定（使用期限：即日起至1月15日）
1. 單點小薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至1月19日） 
1. 單點中薯特價40元 
2. 單點豬肉滿福堡加蛋特價48元 
3. 單點勁辣香雞翅特價40元

●門市限定（使用期限：1月17日至1月19日）
1. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（大麥克餐）

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至1月14日）
1. 單點勁辣香雞翅買1送1 
2. 單點蘋果派買1送1
3. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）
4. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）

▲▼麥當勞春節限定「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供）

▲「金迎招財系列」找來美樂蒂推出聯名包裝。

麥當勞熱賣超過10年的春節限定「金迎招財系列」也宣布回歸，今年找來三麗鷗人氣明星「Melody（美樂蒂）」聯名推出一系列限定粉嫩包裝，包括金迎招財系列包裝、外帶紙袋、飲料杯、紙盒等，搭配美樂蒂可愛身影十分療癒。

▲▼麥當勞春節限定「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供）

▲金迎招財系列一共有2系列共4款漢堡。

金迎招財系列推出「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2系列，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，有牛、雞口味，單點100元、經典套餐165元；而金迎招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，單點90元、經典套餐155元，1月15日至2月25日限時販售或售完為止。

同步開賣限量「紅豆派」，使用酥脆派皮搭配香甜綿密紅豆餡，包裝還是美樂蒂拜年的模樣，售價40元。

▲▼麥當勞春節限定「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供）

▲紅豆派限量開賣。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里買炸雞送披薩限時開跑。

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」至1月22日前也有「買1送1」活動，期間凡至門市外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是以獨家香料醃製後現炸，口感外酥內嫩。

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關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞拿坡里買1送1金迎招財薯來堡春節

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