除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

▲台東縣各鄉鎮市公所清潔隊提供大型廢棄家具清運服務 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節即將到來，許多鄉親家戶都會大掃除，除舊布新，迎接嶄新的一年，台東縣各鄉鎮市公所清潔隊也多會提供貼心的大型廢棄家具清運服務，如鄉親清出如廢沙發、桌椅、櫥櫃、床墊、床架等巨大垃圾，可事前向各公所清潔隊查詢相關資訊預約登記，配合清潔隊人車收運時間及約定地點進行清運，另外垃圾應落實分類，於垃圾車、資源回收車到來再攜出交其清運，切勿亂堆(棄)置，否則經查獲違法棄置，依據廢棄物清理法可罰款1,200元到6,000元，如情節重大涉及同法刑罰規定者亦可移送法辦。

台東縣政府表示，每到農曆新年前夕，鄉親多有居家大掃除的習俗，而清理過程常遇有大型廢家具等廢棄物難以拆卸清除的問題，請鄉親可留意或向各鄉鎮市公所清潔隊諮詢相關清運服務資訊，配合其清運作業，並請鄉親體諒清潔隊員的辛勞，務必配合廢棄物、資源回收物的清運作業時間，一起清理我們的家園，清新美麗過新年，千萬不要隨意搬出堆(棄)置，以免影響市容美觀。

台東縣環保局指出，鄉親清除家裡大型廢棄家具時，務必配合當地公所清潔人車的清運作業，如有清運疑問，請撥當地公所設置的預約或諮詢電話洽詢，切勿擅自將廢棄物搬出堆(棄)置在道路旁、人行道、公共場所、未經核可堆置的土地，更不可有不法棄置廢棄物的行為，環保局除執行稽查外，並配合架設縮時攝影設備加強蒐證，而且環保局全年無休、每日24小時受理公害污染陳情，一經查獲污染環境行為者，將依廢棄物清理法開罰，情節嚴重者甚至依法移送法辦。