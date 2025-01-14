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發錢囉！澎湖縣發放春節敬老平安禮金5千元　陳光復向長者祝福

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府14日起發放春節敬老平安禮金，縣長陳光復至選委會關心禮金點鈔作業，他表示，透過平安禮金的發放，宏揚敬老美德，讓長者過一個安心、快樂的春節。

▲▼澎縣府發放春節敬老平安禮金。（圖／記者陳韋男攝）

澎縣府發放春節敬老平安禮金。（圖／澎湖縣政府提供）

陳光復指出，自他執政後，短短2年成功實現公共債務歸零，縣府得以投入更多資源關懷鄉親，擴大社會福利範疇。春節敬老平安禮金不僅是對長者的敬意，也希望透過這份心意，讓每位長者都能感受到縣府的關懷。

陳光復說，由於減債有成，節省不必要的支出，縣府將錢用在鄉親的福利上，從生育津貼468、2歲以下嬰幼兒的尿布奶粉補助、國中小免費營養午餐、大專生1萬元交通費、長者假牙補助，要讓照護更全面。

▲▼澎縣府發放春節敬老平安禮金。（圖／記者陳韋男攝）

陳光復也對澎湖縣議會表達由衷感謝，他感謝議員們對縣政的支持與肯定，並期盼能早日通過補助高中職每年1萬元助學金，落實減輕家長負擔，共同為鄉親創造更多福祉。

澎湖縣社會處表示，春節敬老平安禮金自1月14日起至3月13日止，由各村（里）長及村（里）幹事負責發放。凡於110年12月31日前設籍澎湖縣、年滿65歲以上的長者（48年12月31日前出生，年齡計算以足歲為準），皆符合資格。本次符合資格者共2萬440人，每人致贈5,000元，縣庫計支出1億220萬元。

發放期間內，若長者不在澎湖，可委託直系親屬代為領取；若因特殊原因無法及時領取，縣府亦設有補發日期，自3月14日起至4月10日止，逾期則不再補發。此外，113年12月31日以後戶籍有異動者（縣內異動），請向新戶籍地村、里長領取，再次提醒鄉親準時領取平安禮金。

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