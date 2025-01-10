在日本UNIQLO「買10件發熱衣」　他一算驚呆：單程機票回本

▲原PO大讚日本UNIQLO超好買。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人到日本會去逛UNIQLO，因為比在台灣買便宜很多。就有網友在●【爆廢公社】●表示，到日本逛UNIQLO，發現發熱衣買10件，單程機票的錢就回本了，直呼「難怪大家都出國玩」，話題引發討論。

原PO發文表示，「日本只要買十件發熱衣，單程機票就回本了，難怪大家都出國玩。」文中附上在當地隨手拍的照片，可以看到日本UNIQLO正在舉行新年祭的優惠活動，發熱衣一件特價1990日圓（約台幣414元），台灣官網同款售價則是990元，相差576元。

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另外，長袖格紋襯衫一件也是1990日圓，也就是台幣414元；極輕羽絨外套則是3990日圓，台幣830元便能入手；還有羊毛夾克是1290日圓，台幣268元就買得到。

貼文引發熱議，「真的超好買，我媽買一件特價羽絨外套台幣不到700。我眼鏡也去日本配，鏡片還加薄台幣不到2500」、「搬零碼跟過季商品就血賺了，一件幾百塊日本有找還退稅」、「買到停不下來，三分之一的行李箱都是家人朋友的發熱衣。」

但也有網友表示，「夜市發熱衣溫暖，每件只要100」、「台灣氣溫用得到這麼多發熱衣？」「台灣一般的發熱衣，一件也在300左右而已」、「機票成本也要計算啊！」