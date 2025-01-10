小時候冬天超冷！「阿嬤都會說1句話」　千人爆共鳴：真的欸

▲大票網友掀回憶，太冷的話，阿嬤都會講一句話。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

這波寒冷天氣將持續到下周一（13日）清晨！有網友突然想起童年，遇到寒流來襲，阿嬤總會說「不要洗澡，洗手腳就好」，儘管現在已經長大，每當很冷的時候，這句話總會從耳邊冒出來。文章引發千人爆共鳴笑虧，「真的欸，阿嬤帶大的都這樣」、「還有洗屁屁就好！」

一名網友在Threads表示，回想小時候冬天寒流來襲，阿嬤都會說「不要洗澡，洗手腳就好」，至今這句話讓他印象深刻。

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原PO也補充透露，小時候住三合院，門窗都是木框，冷風頻頻灌進屋裡，加上室內潮濕，「沒有一處不冷的！」

文章曝光後，引來6千多名網友爆共鳴，每人小時候都聽過類似的話，「還有洗屁屁就好」、「我們家小時候也是這樣跟我們講，洗腳手臉就好（台語）」、「小時候不怕髒，聽到不用洗澡還想說爽欸，但現在就覺得怎麼可以不用洗」、「真的～好想念阿嬤」、「觸...腦子裡滿滿的畫面」、「我家都說擦一擦就好」、「真的耶！阿嬤會說洗咖（腳）秋（手）」、「真的欸，阿嬤帶大的都這樣」、「我們是同一個阿嬤嗎」。

還有人分享冬天的童年趣事，「而且那個年代衣服不保暖，都在比誰穿得比較多，七、八件還不算多，有同學穿到十件」、「記得高中沒厚棉被，要先穿好隔天的制服，再穿上羽絨衣睡覺」。

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