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日本老婆遊台「最愛台灣這1味」　他笑：拿在手上就能釣櫻花妹

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣有許多美食。（示意圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食享譽國際，不論是珍珠奶茶或是雞排，都在國外蔚為風潮，吸引許多外國人來台灣品嘗，有男網友表示，半年前帶日本老婆回台灣，老婆回日本後，念念不忘台灣美食，珍珠奶茶、滷肉飯、脆皮雞腿便當、豆花等等，笑稱老婆患上「台灣美食戒斷症」，貼文爆共鳴。

男網友在Dcard發文，「日本老婆患上了台灣美食戒斷症」，老婆離開台灣才半年，就一直懷念台灣的各種美食，像是滷肉飯、豆漿、雪花冰、蚵仔煎、臭豆腐、肉粽、脆皮雞腿便當等。他也透露，老婆超愛吃脆皮雞腿便當，「愛到我懷疑台男是不是人手提一份雞腿便當，就能在日本釣妹子了。」

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老婆一直說台式臭豆腐不臭，於是他特地在日本網購了中國臭豆腐，結果臭味撲鼻，「整個家臭三天，她再也不敢說臭豆腐不臭了，不過她比較喜歡台灣的炸臭豆腐。」剛好最近要回台灣辦事，也幫老婆多訂一張機票，老婆得知後，立刻上網瘋狂找菜單。

原PO也坦言，台灣不僅美食多，也很容易買到，半夜也可以吃到中式早餐，且外送非常方便，「根本吃貨天堂」。

貼文曝光，網友大讚台灣美食超好吃，「聽起來原po老婆好可愛，這菜單報得我都餓了」、「我真心覺得台灣如果不理政治，是全世界最幸福的國家，想吃什麼都有，而且幾乎24小時隨時都可以吃到」、「不得不說台灣食物是真的很好吃。我留學的時候真的超想念台灣的小吃跟便當店，比日本好吃跟便宜多了」、「我英國男友也是！要嘛問什麼時候可以去台灣，不然就是吵著要吃鼎泰豐」、「去過不少國家遊玩，但還是覺得台灣的食物最好吃」。

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