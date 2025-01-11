　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警處理車禍挨撞！楠梓分局否認...畫面打臉　民眾：撞擊聲超大

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區德民路今天（11日）上午九點左右發生車禍，有民眾表示目擊一名指揮疏導交通的員警被撞，並將此事PO網，記者事後詢問楠梓分局，分局方面回應警員在第一時間緊急跳開，並未被撞，因此示意對方離開；但現場畫面卻顯示，執勤警員確實被擦撞，警方卻未將對方留置偵訊。

一名民眾在臉書社團《左營楠梓人》po出一張照片，表示在早上九點多的時候，德民路跟德惠路路口沒有號誌，「然後警察處理車禍兼指揮交通，結果一台德惠路左轉德民的轎車直接給指揮交通的警察撞下去，處理車禍是一件事，撞警察的是要怎麼處理」？

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

文章貼出之後，網友留言表示「我剛剛有看到」、「加一條妨礙（應為害）公務」還有人說是「襲警」，不過楠梓分局在接近中午左右親上火線回應表示「詢問當時處理車禍同仁，無遭車輛撞擊或受傷情況」，不過貼文的民眾質疑：「碰的一聲，差點摔倒，東西還噴出來，應該是指揮棒，我親眼所見」。

對此，記者詢問這位目擊以及貼文的民眾，他表示「那可能是撞到指揮棒，我聽到一個大聲的撞擊聲，轉過去看到警察往右跳差點摔倒，對方有下車道歉」。但是到底有沒有員警受傷？記者詢問楠梓分局時，分局先表示尚在了解中，事後才給出正式回應。

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

▲分局提供的監視器畫面明顯看到員警有被車輛擦撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲分局提供的監視器畫面明顯看到員警有被車輛擦撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楠梓分局強調：「初步了解當時員警前往德民、德賢路口處理車禍，因當時號誌故障，員警於路中交通疏導，一輛黑色自小客車左轉時未抓好距離，險擦撞路中指揮員警，幸員警即時退後，未造成人員受傷，員警上前向自小客車示意無事可自行離開」。

不過從警方提供的路口監視器畫面當中，就清楚看到員警有被車輛擦撞，還刻意用手擋了，人也往後退，分局的說法明顯與事實有些出入，不知「低調」處理的原因為何。

▲楠梓分局在臉書回應民眾表示沒有撞擊 。（圖／翻攝臉書左營楠梓人）

▲楠梓分局在臉書回應民眾表示沒有撞擊 。（圖／翻攝臉書左營楠梓人）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」　單親男星氣炸：從未自卑
立委要交通部評估高鐵「增設北台中站」　鐵道學會：恐成慢鐵
快訊／《模範計程車》李允熙驟逝　享壽64歲
快訊／小草上街「釘孤枝」　最新人潮曝
民眾黨111釘孤支　她嘆：民進黨、國民黨不敢做的民眾黨正在做
LIVE／拒絕綠色威權！黃國昌率萬人「釘孤枝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門機車闖紅燈撞汽車！車頭全毀畫面曝　騎士噴飛手骨折

高雄警處理車禍挨撞！楠梓分局否認...畫面打臉　民眾：撞擊聲超大

紅衣女身上沒錢！竟徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

快訊／台南死亡車禍！雙載機車擦撞小貨車　夫妻送醫雙雙不治

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

立法院首屆「小小議長體驗營」起跑　1／15起報名限40人

左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

夫嫌妻回娘家太久趕出家門　還賭光女兒住院保險金！結局慘了

警抄養生館！客人小姐連結ING　負責人是百萬網紅「小姐愛吸弟」

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

金門機車闖紅燈撞汽車！車頭全毀畫面曝　騎士噴飛手骨折

高雄警處理車禍挨撞！楠梓分局否認...畫面打臉　民眾：撞擊聲超大

紅衣女身上沒錢！竟徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

快訊／台南死亡車禍！雙載機車擦撞小貨車　夫妻送醫雙雙不治

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

立法院首屆「小小議長體驗營」起跑　1／15起報名限40人

左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

夫嫌妻回娘家太久趕出家門　還賭光女兒住院保險金！結局慘了

警抄養生館！客人小姐連結ING　負責人是百萬網紅「小姐愛吸弟」

扁馬遭司法調查藍綠未曾發動遊行　黃國昌酸王婉諭：活在哪個時空？

科技輔助救災安全　南消七大隊辦理義消人員熱顯像儀操作訓練

千人齊聚港湖！小英之友會攜手何孟樺議員寒冬送暖　東森捐贈500份暖心禮包

蛋黃顏色「黃橘紅」差在哪？專家曝影響主因　差異一次看

肌膚乾癢救星！冬季必備3款「保濕舒緩乳霜」推薦

小草上街柯建銘酸自尋死路　黃國昌反嗆：先為踐踏司法道歉

2025年蛇來運轉揮毫迎新春　南消一大柳營代天院傳授防災知識

小資族最愛輕奢精品包　MK小折包仙氣滿分、agnès b.毛絨絨兼當暖手寶

王鴻薇控「綠側翼教授」8年拿3億　農業部：27研究案不到3千萬

苦苓警告徐巧芯「最好不要惹林秉文」！　因為他會「解決」問題

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

找15歲少女陪酒、搞4P　3人被起訴

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物驚曝秘辛　正宮復仇成功

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

更多熱門

相關新聞

金門機車路口闖紅燈撞汽車！騎士噴飛手骨折

金門機車路口闖紅燈撞汽車！騎士噴飛手骨折

金門金寧鄉伯玉路一段與桃園路口，今(11)日8時許發生1起交通事故！一名44歲蔡姓男子騎機車沿伯玉路直行往東門圓環方向行駛時，在經過桃源路口時闖紅燈，與由洪姓男子所駕駛沿伯玉路直行往桃園路方向的自小客車發生碰撞，事故造成自小客車左前輪損壞無法移動、擋風玻璃碎裂，機車車頭全毀，蔡男則疑似手部骨折、身體多處擦挫傷，由消防分隊送金門醫院進一步治療。金城分局現場對雙方駕駛實施酒測，均無酒駕情形，詳細肇事原因釐清中。

世運變侏儸紀！200隻恐龍狂奔超爆笑

世運變侏儸紀！200隻恐龍狂奔超爆笑

日本老婆「最愛台灣這1味」　他笑：拿在手上就能把妹

日本老婆「最愛台灣這1味」　他笑：拿在手上就能把妹

婦人閃違停貨車遭後車撞　險遭輾畫面曝

婦人閃違停貨車遭後車撞　險遭輾畫面曝

台中男酒駕闖紅燈　猛衝騎樓畫面曝

台中男酒駕闖紅燈　猛衝騎樓畫面曝

關鍵字：

交通事故楠梓高雄員警網路網友指揮棒

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面