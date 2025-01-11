高雄警處理車禍挨撞！楠梓分局否認...畫面打臉　民眾：撞擊聲超大

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區德民路今天（11日）上午九點左右發生車禍，有民眾表示目擊一名指揮疏導交通的員警被撞，並將此事PO網，記者事後詢問楠梓分局，分局方面回應警員在第一時間緊急跳開，並未被撞，因此示意對方離開；但現場畫面卻顯示，執勤警員確實被擦撞，警方卻未將對方留置偵訊。

一名民眾在臉書社團《左營楠梓人》po出一張照片，表示在早上九點多的時候，德民路跟德惠路路口沒有號誌，「然後警察處理車禍兼指揮交通，結果一台德惠路左轉德民的轎車直接給指揮交通的警察撞下去，處理車禍是一件事，撞警察的是要怎麼處理」？

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

文章貼出之後，網友留言表示「我剛剛有看到」、「加一條妨礙（應為害）公務」還有人說是「襲警」，不過楠梓分局在接近中午左右親上火線回應表示「詢問當時處理車禍同仁，無遭車輛撞擊或受傷情況」，不過貼文的民眾質疑：「碰的一聲，差點摔倒，東西還噴出來，應該是指揮棒，我親眼所見」。

對此，記者詢問這位目擊以及貼文的民眾，他表示「那可能是撞到指揮棒，我聽到一個大聲的撞擊聲，轉過去看到警察往右跳差點摔倒，對方有下車道歉」。但是到底有沒有員警受傷？記者詢問楠梓分局時，分局先表示尚在了解中，事後才給出正式回應。

▲網友貼文表示一名員警在處理德民路車禍時，疑似被撞 。（圖／民眾提供）

▲分局提供的監視器畫面明顯看到員警有被車輛擦撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楠梓分局強調：「初步了解當時員警前往德民、德賢路口處理車禍，因當時號誌故障，員警於路中交通疏導，一輛黑色自小客車左轉時未抓好距離，險擦撞路中指揮員警，幸員警即時退後，未造成人員受傷，員警上前向自小客車示意無事可自行離開」。

不過從警方提供的路口監視器畫面當中，就清楚看到員警有被車輛擦撞，還刻意用手擋了，人也往後退，分局的說法明顯與事實有些出入，不知「低調」處理的原因為何。

▲楠梓分局在臉書回應民眾表示沒有撞擊 。（圖／翻攝臉書左營楠梓人）