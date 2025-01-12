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跨年一口氣爽休9天！公司大混亂　女同事回來上班「報應來了」

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲同事爽放9天出國跨年，回來傻眼了。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「公司有沒有妳也沒差的危機感！」一名網友聽友人抱怨，同事只丟了一句「工作就交給各位了」就開始放長假9天，導致部門大亂了3天，主管急著重新分配工作後才恢復正常運作，老闆得知後，還質疑部門是否人力過剩。而女同事回來後才知道危機感，年後還可能因此面臨裁員或縮編窘境。

一名男網友在Dcard表示，朋友的同事從12月31日就出國跨年，一直玩到1月9日才回到崗位上，聽友人轉述，女同事休假前什麼業務都沒交接，只丟了一句「工作就交給各位了」，接著人就溜之大吉，不見蹤影。

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朋友抱怨，少了一個人力導致辦公室混亂3天，主管為此重新分配工作，「大夥終於搞定同事留下的一堆爛攤子」，後續工作才恢復正常運轉，等於有沒有這位女同事上班都無所謂了，就連老闆都質疑部門是否人力過剩。

而這位爽出國9天的女同事回來後，得知上述狀況後，才開始感到危機感。聽完這故事後，原PO也感嘆，友人待的是行政內勤單位，「會不會因為這個導火線，造成年後部門縮編或裁員就不得而知了。」

底下網友熱議，「自己做的選擇，自己承擔結果，這就是現實社會」、「同事也許財富自由，有沒有這份工作也沒差」、「那位同事的問題也很大，請假為何不交接清楚呢」、「這工作態度被裁剛好而已」、「只能說活該了」、「我同事也是這樣，出國3-5天沒交接也沒差，有些事本來就可以提前安排或延緩幾天再做」、「前公司也是，一個職員請長假後，發現其他人力可以負荷工作就裁員，然後最後剩一堆工作由少少的人承擔，每個人都幹得要死」。

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