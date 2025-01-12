　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

▲台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歲末年終、寒冬送暖，由台東縣後山慈善會主辦的「關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會活動」11日在馬蘭文化活動廣場席開50桌。在農曆春節將至，節慶氛圍越來越濃厚的前夕，各界資源挹注，共同將「做伙呷辦桌」提前送上新春祝福，讓社會更溫馨祥和。

東部聯合服務中心副執行長許文獻、台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、台東縣議員林參天以及簡維國等公部門人士也親臨現場，為大家送上祝福。

台東縣後山慈善會理事長袁倫勝表示，近來幾年的生活物資持續上漲且通貨膨脹現象也讓部份族群和人士遁入嚴峻的生活考驗、苦上加苦；經過一番觀察，仍有著省思，社會的每個角落仍有需要關懷的對象，諸如獨居老人、因病困苦人士、經濟收入不佳的家庭以及流落街頭的寒士等。秉持一份善念彙集各方得來不易的支援和資源，在歲末年終透過尾牙聯歡餐會的辦理，希冀拋磚引玉點亮一盞希望之燈、照亮他人與社會。

暖場首演由彭潔儀率領璀燦之音長笛樂團演出小城故事、心肝寶貝以及惜別夜港會曲目。期間，林和成與李菊梅獻唱「浪子回頭」等膾炙人口的歌曲。最後的時間，保留給寒士共同參與卡啦ok歡樂唱，氣氛圓滿融洽。林和成曾獲選中華民國 「生命鬥士」 ，從流氓到牧師，目前以詩歌創作及音樂分享是主要工作。關懷流浪遊民、孤兒、老人院、監獄為次要工作。以詩歌獻唱，見證分享，幫助浪子回頭，以耶穌基督的愛 ，協助弱勢者，勇敢健康活出燦爛人生。現任台灣校園品德教育講師、監獄與戒毒單位訓誨師。

台東縣長饒慶鈴表示，這是一場別開生面、集結各界善心人士的愛心宴，並透過享用豐盛美味的辦桌料理，體會辦桌的臺灣精神和臺東的文化及價值，這份溫情讓大家不覺得冷，而是備感窩心。提前感受農曆新年的團圓氛圍，盼社會的公私部門持續做公益，攜手關懷、照顧弱勢，為社會不斷的注入暖流。

台東市長陳銘風表示，感謝主辦及協辦慈善單位、人士願意媒合社會資源，齊力同心的一起關懷社會，讓需要關懷的對象獲得實質的幫助，用美食料理以及愛心物資分享愛的力量，期盼在座的大家能過好年，正向面對生活。

此次活動不僅是提供一份愛心餐，也有一份包括罐頭、毛巾、牙膏、襪子、泡麵、肥皂、衛生紙、沐浴巾等的愛心物資。集結熱心助人的機關團體及民眾共同辦理，協辦計有東天天后宮鹿野媽關懷協會、中華誠信慈善會、地宏建設有限公司、威儀禮儀規劃、南迴電器行、初鹿慈龍禪寺、桃園聖弘堂、台東縣議員李建智、袁倫勝、林威智、張清豐、邱華俊、劉美真等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太冷！全台OHCA人數　連兩日創新高
日本「櫻花開花」預測出爐！　最早地區時間點曝
虧柯建銘「你告別式我會參加」　韓國瑜：立院打架是民主的展現
《黑暗》胸部是CG！　車珠英《元敬》18禁床戰真脫了
70萬韓妹YTR「發100份雞排+珍奶」！　找來2女神：不用
快訊／高雄2男互砍！　1男命危
快訊／快加油！　汽、柴油明起大漲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

桃園社宅開辦全方位關懷課程　中壢一號宅1／17率先登場

2025桃園年貨大街活動封街　公車改道及垃圾清運一次看

學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

桃園社宅開辦全方位關懷課程　中壢一號宅1／17率先登場

2025桃園年貨大街活動封街　公車改道及垃圾清運一次看

學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

Lisa太辣！性感比基尼大秀水蛇腰　零贅肉曲線狂吸650萬粉絲讚

新店建案招待中心竄濃煙！高爾夫球車起火　1女員工送醫

源田壯亮為「不倫戀」2度鞠躬道歉　曝妻子要他透過棒球彌補

氣溫直線驟降！單日55人送醫　全台OHCA人數連兩日創新高

阿本爆遭廠商性騷擾「當眾想看裸體」！　收露骨訊息：看到你起反應

高院駁柯文哲抗告！張啓楷：111釘孤枝是「起點」　將有下一步行動

粉絲追星翹課「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我

自爆遭高雄人罷免後「3年不想出門」　唯這兩人能讓韓國瑜破例

日本櫻前線預測出爐！東京3／21搶先開　「櫻花盛開」時間點曝

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

雲林元長鄉新建公所落成啟用

海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

新北永寧微型轉運站拚2月完工啟用

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

桃園1/13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領

第19屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

桃園社宅　開辦全方位關懷課程

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

更多熱門

相關新聞

春節前消防安全聯合稽查　雲縣府為住宿安全把關

春節前消防安全聯合稽查　雲縣府為住宿安全把關

春節前夕，為維護民眾出遊住宿安全，雲林縣長張麗善率領消防局及建設處等單位至轄內旅館業進行聯合稽查，針對境內旅館業者之消防安全設備、建築安全、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及服務設施等項目要求業者提高檢查標準，把關旅客住宿安全及品質。

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護偏鄉

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護偏鄉

台東「添歲增福慶豐年」吃湯圓拿春聯

台東「添歲增福慶豐年」吃湯圓拿春聯

關山鎮送春聯　鎮長揮毫祝福村民財源廣進

關山鎮送春聯　鎮長揮毫祝福村民財源廣進

台東縣府客製化電子春聯　過年更有型

台東縣府客製化電子春聯　過年更有型

關鍵字：

寒士春節台東

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面