關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

▲台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歲末年終、寒冬送暖，由台東縣後山慈善會主辦的「關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會活動」11日在馬蘭文化活動廣場席開50桌。在農曆春節將至，節慶氛圍越來越濃厚的前夕，各界資源挹注，共同將「做伙呷辦桌」提前送上新春祝福，讓社會更溫馨祥和。

東部聯合服務中心副執行長許文獻、台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、台東縣議員林參天以及簡維國等公部門人士也親臨現場，為大家送上祝福。

台東縣後山慈善會理事長袁倫勝表示，近來幾年的生活物資持續上漲且通貨膨脹現象也讓部份族群和人士遁入嚴峻的生活考驗、苦上加苦；經過一番觀察，仍有著省思，社會的每個角落仍有需要關懷的對象，諸如獨居老人、因病困苦人士、經濟收入不佳的家庭以及流落街頭的寒士等。秉持一份善念彙集各方得來不易的支援和資源，在歲末年終透過尾牙聯歡餐會的辦理，希冀拋磚引玉點亮一盞希望之燈、照亮他人與社會。

暖場首演由彭潔儀率領璀燦之音長笛樂團演出小城故事、心肝寶貝以及惜別夜港會曲目。期間，林和成與李菊梅獻唱「浪子回頭」等膾炙人口的歌曲。最後的時間，保留給寒士共同參與卡啦ok歡樂唱，氣氛圓滿融洽。林和成曾獲選中華民國 「生命鬥士」 ，從流氓到牧師，目前以詩歌創作及音樂分享是主要工作。關懷流浪遊民、孤兒、老人院、監獄為次要工作。以詩歌獻唱，見證分享，幫助浪子回頭，以耶穌基督的愛 ，協助弱勢者，勇敢健康活出燦爛人生。現任台灣校園品德教育講師、監獄與戒毒單位訓誨師。

台東縣長饒慶鈴表示，這是一場別開生面、集結各界善心人士的愛心宴，並透過享用豐盛美味的辦桌料理，體會辦桌的臺灣精神和臺東的文化及價值，這份溫情讓大家不覺得冷，而是備感窩心。提前感受農曆新年的團圓氛圍，盼社會的公私部門持續做公益，攜手關懷、照顧弱勢，為社會不斷的注入暖流。

台東市長陳銘風表示，感謝主辦及協辦慈善單位、人士願意媒合社會資源，齊力同心的一起關懷社會，讓需要關懷的對象獲得實質的幫助，用美食料理以及愛心物資分享愛的力量，期盼在座的大家能過好年，正向面對生活。

此次活動不僅是提供一份愛心餐，也有一份包括罐頭、毛巾、牙膏、襪子、泡麵、肥皂、衛生紙、沐浴巾等的愛心物資。集結熱心助人的機關團體及民眾共同辦理，協辦計有東天天后宮鹿野媽關懷協會、中華誠信慈善會、地宏建設有限公司、威儀禮儀規劃、南迴電器行、初鹿慈龍禪寺、桃園聖弘堂、台東縣議員李建智、袁倫勝、林威智、張清豐、邱華俊、劉美真等。