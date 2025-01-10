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「蛇序呈祥」台東縣府客製化專屬電子春聯　過年更有型

▲「蛇序呈祥」台東縣府邀您客製化專屬電子春聯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「蛇序呈祥」台東縣府邀您客製化專屬電子春聯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節將至，還在等親朋好友傳送的貼圖再轉分享嗎？台東縣政府文化處10日起至12日一連三天，每日上午10點至下午3點，邀請大家攜帶手機前來台東美術館大文創教室，客製自己專屬的電子春聯，為今年春節增添美好回憶。

台東縣文化處表示，現今智慧型手機普遍使用，透過手機相互問候及節慶祝福更是很多人的每天日常，文化處今年不再發送傳統春聯，改以為自己客製專屬春聯為主，操作簡單易學，而且不會撞圖。活動現場除了有在地書法家的墨寶，不論是春節必備的吉祥如意、招財進寶，甚至是財蛇到、Taitung賀等幽默風趣的諧音字帖可以隨拍即用，也能動手親自書寫、繪畫，搭配拍照區的年味佈景及摺扇、卷軸、桔子等造型手持牌，拍攝您的年節祝賀。

台東縣政府於8日邀請台東縣內幼兒園及家長搶先體驗本次活動，小朋友們用色筆畫出各自對於過年的想像和回憶，在佈景前笑容洋溢的合影，加上不同風格的圖框，產生充滿童趣的電子春聯外，也為年節親友團聚增添話題。縣長饒慶鈴表示以往學校課程中接觸書法的形式較為嚴肅，本次活動利用春節的愉快氛圍及現代科技使書法更親近。

另外1月18日下午，文化處也將舉行今年度第一檔展覽「家與家的距離」開幕，讓大家認識台東縣魯凱族當代原住民女性藝術家及其創作，想了解更多活動詳情，敬請關注台東美術館的最新消息。讓大家一起在這個春節，透過創意與祝福，迎接充滿希望的新年！

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春聯客製化台東

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