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國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護台東偏鄉

▲國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東偏遠地區居民醫療品質，國際扶輪3523地區於11日與專業醫療團隊合作，在長濱鄉長濱國中舉辦義診及捐贈台東縣衛生局「社區心理衛生巡迴車」衛生局副局長鍾明霞代表受贈並頒發感謝狀，表彰國際扶輪3523地區及其他捐贈單位，共同守護鄉親健康，台東縣長饒慶鈴至現場致意，並期盼更多愛心善舉到偏鄉關懷民眾健康。

捐贈儀式包括國際扶輪3523地區總監曾國峰DG Gordon、地區前總監邱鴻基PDG JoY、長濱鄉長李光蘭、代表會主席梁秀貞等人出席；知名一甲一光學公司、德崴眼鏡公司結合活動捐贈愛心眼鏡，財團法人曹仲植基金會捐贈輪椅，提升居民生活品質。

饒慶鈴表示，台東幅員廣大，透過國際扶輪3523地區與各界善心人士的努力，改善居民健康狀況。「社區心理衛生巡迴車」將用於支援偏遠地區的心理衛生服務，深入鄉里提供心理健康諮詢與醫療。

義診活動有身體檢查與健康諮詢，提供常見疾病的診斷與治療，包括高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病及創傷傷口處理建議、婦科疾病初步篩檢、口腔健檢、基本牙科治療及健康衛教講座，並以超音波及血液檢驗方式提升診斷精確性，涵蓋內外科、婦科、牙科、耳鼻喉科、兒科、復健科及中醫科等疾病。

衛生局說明，此次活動結合許多醫療合作，提高居民對健康管理的自主性，促進社區整體健康水平，希望心理衛生巡迴車深入鄉里提供心理衛生醫療服務。感謝國際扶輪3523地區及各單位愛心與支持，期盼能有更多資源投入，帶來更完善醫療服務與健康保障。

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