台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

▲客家學堂聚食湯圓、春聯發放及親子DIY體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為迎接新的一年，台東縣政府於11日上午在客家學堂舉辦客家學堂春季活動「添歲增福慶豐年」，讓大家在農曆新年來臨前，一起來迎新春，雖然寒流來襲，卻擋不住鄉親熱情，吸引不少家庭前來參與，一起體驗客家文化之美。

台東縣長饒慶鈴表示，保存客家文化是縣府重要工作，透過多面向設計活動，讓民眾認識、體驗、傳揚客家精神。每季將於台東客家學堂舉辦客家活動，打造為台東市客家文化重點場域，凝聚客家向心力。

民政處指出，年客家學堂春季活動-「添歲增福慶豐年」，讓民眾重溫農業社會過年的熱鬧氣氛，認識客家獨特的粄圓文化，安排具有客家氛圍的「聚食．打嘴鼓．拿春聯」活動，書法大師現場揮毫寫春聯，供民眾免費拿取，鼓勵領取到春聯的民眾以客語「承蒙您」、「恁仔細」回應，提供客語場域，重現客家傳統聚落聚食粄圓，現場熱鬧、溫馨，笑聲不斷。

來客家學堂參加親子DIY體驗的民眾，邊聽著老師講解，邊專注創作中國結，有些人製作成五行手鍊，有些人做成鑰匙圈，多種玩法，大家嘖嘖稱奇。另外，「大手小手共下來挼粄圓」的體驗，藉由手揉、刀切、指捏的過程，激發小朋友的想像力，提供親子互動、共遊的機會。