春節前夕消防安全聯合稽查　雲林縣府為旅客住宿安全品質把關

▲雲林縣長張麗善率領消防局及建設處等單位至轄內旅館業進行聯合稽查，把關旅客住宿安全及品質。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

春節前夕，為維護民眾出遊住宿安全，雲林縣長張麗善率領消防局及建設處等單位至轄內旅館業進行聯合稽查，針對境內旅館業者之消防安全設備、建築安全、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及服務設施等項目要求業者提高檢查標準，把關旅客住宿安全及品質。

張麗善表示，農曆春節假期即將來臨，春節期間是旅客出遊住宿旺季，各旅宿業往往都是大量人流。此次結合消防、建管等單位至旅館進行消防安全聯合稽查，檢視旅館的消防安全設備是否能順利運作，以及逃生路線及出口是否暢通。提醒旅客在住宿時，唯有選擇合法旅宿，才能讓假期旅程玩得開心、住得安心。

▲聯合稽查均針對境內旅館業者之消防安全設備、建築安全、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及服務設施等項目要求業者提高檢查標準。（圖／記者王悉宇翻攝）

消防局長林文山指出，雲林縣消防局動員所有外勤消防分隊113年度針對縣轄觀光旅館、飯店等旅館業計檢查342家次，其中防火管理不合格數為7家次，均開立限期改善通知單要求立即改善，並已全數改善；提醒民眾，春節期間人潮眾多，至各公共場所消費時應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生火警切勿恐慌，應抱持鎮靜，尋找出口逃生。



張麗善強調，春節期間，雲林縣提供安全、放心旅遊環境給所有返鄉或是旅遊鄉親。民眾想安排農曆春節旅遊行程，可上雲林縣「慢遊雲林」查詢賞百景旅遊、雲林100碗呷飽擱呷巧特色美食及台灣好行雲林三線交通等資訊，訂房前可在網頁「好食宿」的住宿搜尋中找到雲林縣在地優良旅館及魅力特色民宿；或上「臺灣旅宿網」找到合法旅宿，提供旅客安心優質的住宿場所參考指標。

▲聯合稽查均針對境內旅館業者之消防安全設備、建築安全、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及服務設施等項目要求業者提高檢查標準。（圖／記者王悉宇翻攝）

