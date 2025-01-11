關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

▲關山舉辦免費贈春聯活動鎮長彭成豐親自揮毫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮公所、關山鎮民代表會一連兩天將舉辦免費春聯贈送活動，承辦活動的關山鎮書法協會出動協會內的書法高手在現場揮毫。因為民眾可以客製化指定喜歡的吉祥詞句，因此吸引許多排隊等候的人潮。搭上目前棒球熱潮「台灣尚勇」的春聯非常討喜，鎮長彭成豐並在現場揮毫「財源廣進」祝福鎮民都能發大財。

雖然今天冷氣團發威、天氣冷颼颼，但關山鎮「天后宮」大廟埕仍出現許多民眾聚集。原來大家都想要來索取春聯回家張貼，希望能在新的一年討個吉利。台東縣議員陳宏宗、鎮長彭成豐、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺、代表謝東原等到場參與活動並向民眾提早拜年。陳宏宗和彭成豐現場揮毫外也和書法家合力完成作品，彭成豐自嘲自己只有小學的書法程度。



彭成豐表示，去年的颱風侵襲和地震造成東部不只在觀光產業大受影響，連帶颱風登陸也讓農業損失慘重；彭成豐希望在新年的開始祈求平安順利，尤其近來ㄧ波波的冷氣團低溫甚至造成不少長輩身體出現狀況。鎮公所和代表會在春節前特地舉辦贈春聯活動來增添喜氣，有遊客也趁難得的機會選擇喜歡的春聯帶回家。

關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴、總幹事鄭世華、林秀婷、李秀蓉等書法家現場為等候的民眾揮毫，由於幾乎每年都會獲各單位邀請現場春聯活動，書法家們各個優美熟練、猶如龍蛇舞動很快就完成一幅幅的春聯作品。關山免費贈春聯活動除了11日在關山「天后宮」舉辦，明天12日上午則在月眉「中月后活動中心」舉辦，屆時歡迎有興趣的民眾可以前往索取。

▲關山舉辦免費贈春聯活動鎮長彭成豐親自揮毫。（圖／記者楊漢聲翻攝）