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烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）去年10月派遣精銳部隊遠赴俄羅斯作戰，在各地接受完基本軍事訓練後，前往庫斯克州與烏克蘭軍交戰。最近，烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體，透露烏軍俘虜2名北韓軍士兵，正透過南韓派遣人員進行溝通。對此，南韓最高情報機構「國家情報院」表示，北韓軍已蒙受相當程度上的兵力損失。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）今（12）日證實，自從烏軍本月9日在庫斯克州俘虜2名年輕的北韓軍士兵後，由國情院派駐烏克蘭當地的人員協助雙方翻譯溝通，南韓將持續與烏克蘭國家安全局（SBU）密切合作，分享相關情報。

南韓國情院公開調查過程，其中一名遭俘北韓士兵在接受調查時坦言，他於去年11月抵達俄羅斯，在接受俄軍長達一周的基本軍事訓練後，移動前往戰場，然而當時他以為自己是前往接受訓練，殊不知是準備被送往戰場。

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲▼烏克蘭軍方曝光兩名遭俘北韓士兵影像，其中一人因下顎受傷而無法言語。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

該名北韓士兵表示，北韓精銳軍隊在戰鬥過程中蒙受「相當程度」的兵力損失，自己則是因此脫隊，長達4、5天無法吃喝，最後才遭到烏軍俘虜。

據悉，澤倫斯基透過Telegram、X等社群媒體發文，透露烏軍俘虜2名北韓軍士兵，兩人送往烏克蘭首都基輔接受治療和調查。澤倫斯基表示，「世界必須要知道真相！俄軍、北韓軍為了抹除北韓派兵介入烏克蘭戰場的證據，將許多受傷的士兵處死。因此，（俘虜北韓士兵）並非易事。」

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

《韓聯社》指出，美國國防部長奧斯汀9日前往德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），主持任內最後一次「烏克蘭國防聯絡小組」（UDCG）會議，過程中澤倫斯基詳細說明北韓派兵赴俄作戰現況與其死傷規模，呼籲西方國家能夠派兵協助烏軍作戰。

根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）、《基輔獨立報》等，烏克蘭國家安全局透過臉書公開一段影片，內容描述2名遭俘的北韓士兵，只見兩人倒臥在鐵床上，其中一人因為下顎受傷而無法言語，只能透過筆談接受調查，另一人則是腿部骨折。

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