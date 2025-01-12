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人牆阻止逮捕尹錫悅！官邸前警護處長「再度」應訊　次長已讀不回

▲▼南韓總統官邸警護處長朴鍾俊10日請辭的同時，前往警察廳國家搜查本部接受傳喚調查。（圖／達志影像）

▲南韓總統官邸警護處長朴鍾俊10日請辭的同時，前往警察廳國家搜查本部接受傳喚調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，3度未回應傳喚要求。對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部本月3日前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，執行由法院批准的逮捕令，豈料卻遭到官邸警護處頑強抵抗。如今，已經請辭的總護處長朴鍾俊再度接受警方傳喚調查，而警備安全本部長也有出庭。

根據《韓聯社》，針對總統官邸警護處3日阻止警方執行尹錫悅總統逮捕令的特殊妨礙公務罪嫌，前總統官邸警護處處長朴鍾俊昨（11）日上午9時再度前往位於首爾市西大門區的警察廳國家搜查本部特別搜查團接受傳喚調查，經過14個半小時的調查以後，才於晚間11時25分結束調查返家。

面對現場記者提問，朴鍾俊只表示已經誠實配合接受調查。至於有記者提問為何請辭警護處長、是否遵照尹錫悅的指示動員警護部隊等兵力阻止警方闖入官邸執行逮捕令？對此，朴鍾俊則是不發一語。

目前警方的調查重點，主要聚焦在朴鍾俊3日是否接獲「上頭」指示而阻止警方逮捕尹錫悅、是否動員軍方警護部隊的兵力阻止警方執行逮捕令等。

而警護處警備安全本部長李振夏（音譯），則是首度於11日下午接受警方傳喚調查，直到近9個小時後調查才終於結束。李振夏11日晚間11時1分向現場記者表示，「已經誠實接受調查」。

警方關係人士透露，李振夏在接受警方調查時態度較為配合。李振夏接受偵訊時向警方表示，他並未親自主導指示阻止警方執行逮捕令狀。

報導指出，警察廳國家搜查本部特別搜查團掌握到的情報顯示，隨著公搜處、警察廳國家搜查本部正在計畫「第2度」前往官邸執行逮捕令，甚至還為此於10日下午召集首爾、京畿南部、京畿北部、仁川等首都圈4大警察廣域搜查團與安保搜查隊指揮官討論逮捕執行計畫後，總統官邸警護處內部已然出現動搖。

另外，隨著朴鍾俊請辭警護處處長，目前由態度更加強硬的次長金成勳（音譯）代理處長工作。對此，警察廳3度傳喚金成勳針對阻止逮捕令執行一事出面說明，不過卻遭金成勳拒絕。警護處強調，「金成勳身為代理處長，一刻也不容許離開負責總統維安的工作崗位。」

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