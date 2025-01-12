日本熊本電鐵鬧「司機荒」！7駕駛剩4人　沒人開車班次大減30%

▲熊本電鐵因司機員人力不足，只能大幅減少班次。（示意圖／熊本電鐵官網）



記者王佩翊／編譯

日本熊本電鐵宣布，自2月3日起將全面調整列車時刻表，由於有多名駕駛員陸續離職，導致現有的班次數量難以運行，因此將大幅減少約3成的班次。

根據《富士新聞網》報導，熊本電鐵表示，列車司機員的人力短缺問題已持續近3年，原本正常配置為9名司機員，但是目前僅7名全職司機員輪值，只能仰賴其他部門持有駕駛執照的員工進行支援。然而，1月至2月間將有3名駕駛員陸續離職，屆時全職司機員只剩4人，進而導致原有的時刻表無法正常運行。

為此，熊本電鐵只能減少運行班次，新時刻表將從2月3日起生效，屆時周一至周四的列車班次將從原本的159班減至121班；周五的班次則從161班減少至121班。其中周六的削減幅度最大，將從148班減少至97班；周日及節假日則是從120班減少至91班。整體運行班次將大幅減少約27%。

不僅如此，首班列車的發車時間最晚也將延後30分鐘，而末班車最早則會提前55分鐘。

另一方面，自新冠疫情以來，熊本電鐵經常發生列車延誤問題，因此除了減班措施，這次熊本電鐵也將同步延長列車行駛時間。原本藤崎宮前站至御代志站之間的行駛時間為26分鐘，未來將調整為31分鐘，以提供更充裕的運行時間。

熊本電鐵表示，如果未來司機員人力充足，會考慮再次調整時刻表。而對於此次變動可能對乘客造成的不便，熊本電鐵也表示歉意，希望民眾能夠理解與配合。