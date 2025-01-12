擔憂遭到逮捕？南韓總統尹錫悅「反悔了」　決定不出席彈劾辯論

▲南韓總統尹錫悅非常熱愛飲酒，決定不出席憲裁辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到國會彈劾，目前由憲法裁判所（憲法法庭）審理彈劾案。原本尹錫悅信誓旦旦，表示會親自出庭為自己辯護，然而他擔憂一旦步出總統官邸後恐遭逮捕，因此決定不出庭。

根據《韓聯社》，隨著南韓憲法裁判所的法官已充員至8人（至定員9人只剩1人），尹錫悅彈劾案的辯論與審理將按部就班、順利進行。法律界人士今（12）日指出，尹錫悅彈劾案審判的首場正式辯論，將訂於14日進行，整場彈劾案審判一共有5場辯論，接下來4場則定於為16日、21日、23日、2月4日進行。

憲法裁判所將會針對證人名單等開庭計畫進行整理，並可能追加指定辯論期日。

▲首爾市龍山區漢南洞，集結眾多手持南韓與美國國旗的保守派群眾，他們反對逮捕尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

自從尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴後，激化了南韓政治與社會上的對立，保守派（右派）與進步派（左派）支持群眾勢不兩立。因此，隨著對立的激化，尹錫悅項憲法裁判所呼籲，應該進行「公平的審判」，希望能保障審判進行日期長達180天。

原先尹錫悅曾數度透過談話表示，願意親自出庭接受憲法裁判所審判，為自己發布戒嚴的立場辯護。不過，隨著高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部計畫再度執行由首爾西部法院批准的逮捕令，一旦貿然步出總統官邸，恐怕隨時遭到警力逮捕。因此，尹錫悅決定不出席辯論。

▲南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅辯護律師尹甲根12日發表聲明，「由於公搜處、警察廳國家搜查本部仍試圖持續以違法的手段執行逮捕令，因此我方擔憂人身安全受到威脅。若要讓總統出庭憲法裁判所接受審判，則必須優先解決人身安全和維安問題。若安全問題獲得解決，則總統隨時可以出庭。」

據悉，憲法裁判所必須在受理彈劾案後的180天以內透過審判做出裁決。因此，法律界人士預測，尹錫悅彈劾案的審理進度可能會比照2016、2017年朴槿惠總統的彈劾案，在今年2月底至3月初終結辯論，並於3月中至3月底做出裁決。