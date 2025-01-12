　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

▲▼北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死。（圖／翻攝X@SOF_UKR）

▲烏軍公布的北韓士兵日記，提及自己甘願為金正恩赴死。（圖／翻攝X@SOF_UKR）

記者吳美依／綜合報導

根據最新公布的北韓士兵日記，他們被指示擔任「誘餌」，站著不動、引誘烏克蘭無人機，以利同袍將其擊落。日記作者還寫道，「即使付出生命的代價，我都將毫不猶豫，執行最高統帥（金正恩）的命令。」

《華爾街日報》報導，許多北韓士兵陣亡後，身上尋獲信件或筆記。而最近幾周，烏克蘭武裝部隊「特種作戰部隊司令部」陸續公布其中一人的日記內容。

這名北韓士兵身上護照顯示，他名叫鄭京洪（Jeong Kyung-hong，音譯），去年12月21日，在俄羅斯庫斯克（Kursk）西南部「波格列布基」（Pogrebki）交火時，與另外2名同袍一同喪生。除了護照，他身上也攜帶假的身分文件。

日記中，鄭京洪手繪他們如何擔任「誘餌」，包括隨時與無人機保持7公尺距離，受到砲火攻擊時，應該跑向先前被擊中的地方，因為同地點被二度打擊的機率很小。

▲▼北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死。（圖／翻攝X@SOF_UKR）

▲日記手繪應對烏軍無人機的戰術。點圖可局部放大。（圖／翻攝X@SOF_UKR）

12月9日，鄭京洪寫下祝福「最親密同志」生日快樂的語句，坦言「離開我親愛父母的懷抱」之後非常想念家鄉。他也列出一些金氏王朝的意識形態教條，包括必須為過去的罪行贖罪，以及金正恩去年11月的演講內容。

獨立專家指出，日記內容看起來非常真實。前南韓陸軍少將房仲官（Bang Jong-kwan，音譯）說，「日記內容是被洗腦北韓士兵的典型特徵。」

2019年叛逃的前北韓士兵柳城憲（Ryu Seong-hyeon，音譯）也指出，日記裡的韓語書寫「很明顯屬於北韓」，因為該國對於「俄羅斯」的拼寫方式，與南韓不同。此外措辭也相當真實，例如在形容無人機攻擊時，使用「so-myol」一詞表達「摧毀」，但在南韓，這個詞彙通常指涉動物或物種的滅絕。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲北韓士兵遭烏軍無人機襲擊前的畫面。（圖／達志影像）

烏克蘭特種作戰部隊上校金德拉滕科（Oleksandr Kindratenko）透露，當局針對3名北韓士兵進行DNA檢測，結果顯示都有東亞血統。他指出，許多北韓人拒絕被俘虜，而是在受傷之後選擇自殺，或被自己人殺掉，「由於他們的意識形態以及思想灌輸，他們缺乏投降的概念。」

《華爾街日報》報導，去年10月，大約1.2萬名北韓士兵抵達俄羅斯庫斯克，投入對抗烏克蘭的戰鬥。在最初幾個月，他們未被派往前線，而是負責挖壕溝、提供後勤支援，如今終於投入戰鬥，在遠離家鄉的地方，為另一個國家作戰，卻以很快的速度陣亡中。

美烏官員表示，俄羅斯部署士兵時，幾乎完全不顧其生命安危，讓一波波官兵送死，只為了推進幾碼。烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，去年12月以來，大約4000名北韓士兵死傷。華府官員宣稱，光是去年12月最後一周，就有超過1000名北韓人陣亡。

不過，莫斯科與平壤始終沒有公開證實「援俄抗烏」的行動。

命喪俄國！北韓士兵「最後手寫信」曝光　身分證遭擊穿染血

北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台南2億超跑車隊曝！　新娘車是勞斯萊斯
洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　驚人畫面曝
五月天花蓮開唱！周邊住房率僅6成　業者曝2原因
台中酒駕累犯超長名單曝！　82人被公布
台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！　1道菜被嫌沒資格
人妻搞牌友「晚上吃肉」鹹濕對話曝！　夫怒砍她數刀
iPhone電池短命？　專家曝「注意3件事」維持健康度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」

北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

iPhone電池短命？專家曝真正原因　維持健康度「注意3件事」

已有87個孩！32歲男環遊世界「捐精播種」　許願各國都有他後代

日本櫻前線預測出爐！東京3／21搶先開　「櫻花盛開」時間點曝

英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針

加州野火再發疏散令！　威脅知名博物館「蓋提中心」等新地點

腦麻童星被野火燒死！逃不及喊「媽，丟下我吧」　母目睹兒遭吞噬

起訴川普特檢「離開司法部」　報告是否公開引關注

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」

北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

iPhone電池短命？專家曝真正原因　維持健康度「注意3件事」

已有87個孩！32歲男環遊世界「捐精播種」　許願各國都有他後代

日本櫻前線預測出爐！東京3／21搶先開　「櫻花盛開」時間點曝

英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針

加州野火再發疏散令！　威脅知名博物館「蓋提中心」等新地點

腦麻童星被野火燒死！逃不及喊「媽，丟下我吧」　母目睹兒遭吞噬

起訴川普特檢「離開司法部」　報告是否公開引關注

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

黑巧克力也算！營養師推薦「健腦8食物」：吃雞蛋降失智風險

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

「樹木野火中無恙」掀陰謀論　專家解釋了

哈利梅根開放豪宅避難　到洛杉磯慰問災民

省錢爸只開小暖氣！2歲童高溫烤12hrs熱死

洛杉磯野火風向改變！UCLA逾4萬師生準備撤離

川普嗆州長該辭「洛杉磯災難都他的錯」

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

日本澀谷PARCO「男墜樓亡」！路過大叔險被燒肉粽

祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！爽玩7天收4.3萬帳單

更多熱門

相關新聞

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

烏克蘭安全局（SBU）近日宣布，在俄羅斯西部庫斯克地區成功俘虜2名北韓士兵，兩人隨後被送往基輔接受治療。然而根據調查，兩人聲稱，一開始根本不知道是要來俄羅斯參戰，以為只是要來參加軍事訓練，沒想到卻被騙來前線作戰。

中國駭客攻擊升溫　拜登將命令提高資安標準

中國駭客攻擊升溫　拜登將命令提高資安標準

澤倫斯基：活捉2北韓戰俘　烏克蘭安全局審訊中

澤倫斯基：活捉2北韓戰俘　烏克蘭安全局審訊中

北韓軍被當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲

北韓軍被當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

關鍵字：

北韓俄羅斯烏克蘭烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面