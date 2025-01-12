北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

▲烏軍公布的北韓士兵日記，提及自己甘願為金正恩赴死。（圖／翻攝X@SOF_UKR）



記者吳美依／綜合報導

根據最新公布的北韓士兵日記，他們被指示擔任「誘餌」，站著不動、引誘烏克蘭無人機，以利同袍將其擊落。日記作者還寫道，「即使付出生命的代價，我都將毫不猶豫，執行最高統帥（金正恩）的命令。」

《華爾街日報》報導，許多北韓士兵陣亡後，身上尋獲信件或筆記。而最近幾周，烏克蘭武裝部隊「特種作戰部隊司令部」陸續公布其中一人的日記內容。

這名北韓士兵身上護照顯示，他名叫鄭京洪（Jeong Kyung-hong，音譯），去年12月21日，在俄羅斯庫斯克（Kursk）西南部「波格列布基」（Pogrebki）交火時，與另外2名同袍一同喪生。除了護照，他身上也攜帶假的身分文件。

日記中，鄭京洪手繪他們如何擔任「誘餌」，包括隨時與無人機保持7公尺距離，受到砲火攻擊時，應該跑向先前被擊中的地方，因為同地點被二度打擊的機率很小。

▲日記手繪應對烏軍無人機的戰術。點圖可局部放大。（圖／翻攝X@SOF_UKR）



12月9日，鄭京洪寫下祝福「最親密同志」生日快樂的語句，坦言「離開我親愛父母的懷抱」之後非常想念家鄉。他也列出一些金氏王朝的意識形態教條，包括必須為過去的罪行贖罪，以及金正恩去年11月的演講內容。

獨立專家指出，日記內容看起來非常真實。前南韓陸軍少將房仲官（Bang Jong-kwan，音譯）說，「日記內容是被洗腦北韓士兵的典型特徵。」

2019年叛逃的前北韓士兵柳城憲（Ryu Seong-hyeon，音譯）也指出，日記裡的韓語書寫「很明顯屬於北韓」，因為該國對於「俄羅斯」的拼寫方式，與南韓不同。此外措辭也相當真實，例如在形容無人機攻擊時，使用「so-myol」一詞表達「摧毀」，但在南韓，這個詞彙通常指涉動物或物種的滅絕。

▲北韓士兵遭烏軍無人機襲擊前的畫面。（圖／達志影像）



烏克蘭特種作戰部隊上校金德拉滕科（Oleksandr Kindratenko）透露，當局針對3名北韓士兵進行DNA檢測，結果顯示都有東亞血統。他指出，許多北韓人拒絕被俘虜，而是在受傷之後選擇自殺，或被自己人殺掉，「由於他們的意識形態以及思想灌輸，他們缺乏投降的概念。」

《華爾街日報》報導，去年10月，大約1.2萬名北韓士兵抵達俄羅斯庫斯克，投入對抗烏克蘭的戰鬥。在最初幾個月，他們未被派往前線，而是負責挖壕溝、提供後勤支援，如今終於投入戰鬥，在遠離家鄉的地方，為另一個國家作戰，卻以很快的速度陣亡中。

美烏官員表示，俄羅斯部署士兵時，幾乎完全不顧其生命安危，讓一波波官兵送死，只為了推進幾碼。烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，去年12月以來，大約4000名北韓士兵死傷。華府官員宣稱，光是去年12月最後一周，就有超過1000名北韓人陣亡。

不過，莫斯科與平壤始終沒有公開證實「援俄抗烏」的行動。

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