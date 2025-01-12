阿兵哥寢室偷喝酒！　站營區大門正哨「靠牆睡著10分鐘」慘了

▲軍人在寢室喝，站哨打瞌睡。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

去年某日，現役軍人阿國（化名）要輪大門正哨勤務，他卻在部隊寢室內喝酒，他雖然有到營門輪值，但卻因為喝醉靠牆睡了10分鐘，法院依犯陸海空軍刑法第34條第1項的「廢弛職務罪」，被判3月有期徒刑，可易科罰金。

判決書指出，阿國為現役軍人，在去年7月6日4時至6時要輪值營區大門正哨勤務，卻於同日1、2時，在部隊寢室內飲酒，阿國雖有到營門輪值勤務，但在5時40分，竟不勝酒力與睡意，在哨所旁樓梯牆面坐靠睡著，因睡眠而廢弛職務，足以生軍事上的不利益，5時50分，被經過的同袍叫醒。

對此，阿國坦承不諱。法官認為，阿國於輪值營區大門正哨勤務時睡著，自無法警戒四周避免外人侵入，顯已廢弛職務，且足生外人得趁隙侵入該營區，竊取或破壞重要軍事裝備。

法官表示，阿國於執行所屬營區大門正哨勤務時，因不勝酒力與睡意而在哨所旁樓梯牆面坐靠睡著，棄其營區安全於不顧，所為實有不該；另酌以被告始終坦承犯行之犯後態度，廢弛職務之原因係飲酒而有睡意，靠牆睡著約10分鐘即遭發現，幸未進而衍生重大危安，阿國無任何犯罪紀錄之素行，所屬部隊對於量刑之意見，兼衡被告之教育程度、工作等一切情狀，依犯陸海空軍刑法第34條第1項的「廢弛職務罪」，被判3月，可易科罰金。

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