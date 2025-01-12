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四女胸部塞「8條蟒蛇」入境　海關傻眼：還活的！

大陸皇崗海關在福田口岸查獲4名旅客人身藏匿瀕危球蟒8條。（圖／翻攝自微博）

▲大陸皇崗海關在福田口岸查獲4名旅客人身藏匿瀕危球蟒8條。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸皇崗海關關員11日在福田口岸對入境旅客及其行李物品進行監管時，發現1名身著黑色波點上衣的女性旅客神色慌張、步履匆忙，隨即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，海關人員在該名旅客及同行3人的上身內衣中，查獲用棉襪包裹的活體蛇共8條，當場傻眼。

綜合陸媒報導，大陸皇崗海關關員在福田口岸對入境旅客及隨身行李物品進行監管時，發現1名身著黑色波點上衣的女性旅客神色慌張、步履匆忙，隨即對其進行攔截檢查。經過進一步檢查，海關人員竟在該名旅客上身的內衣中，查獲用棉襪包裹的活體蛇2條。

隨後，海關人員又連續從另外3名女性旅客身上，查獲用相同手法藏匿的活體蛇各2條。經詢問，4名旅客自述，她們是受他人委托攜帶上述活體蛇進境，並收取「代工費」。經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述8條活體蛇均為球蟒，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。

大陸海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪者，將依法追究刑事責任。

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