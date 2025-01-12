越捷突瘋砍富國島航班！旅遊業者曝內幕：「1需求」全滿

▲越南富國島近幾年成為新興旅遊勝地。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

近幾年越南富國島逐漸成為台人的旅遊熱門景點，不過越捷航空卻無預警大砍飛往富國島的班機，受影響旅客多達上百人，究竟為何突然大量取消航班？有旅行社業者曝光其背後原因。

越捷航空日前公告，將於1月9日起至1月21日，以及2月9日至3月29日，取消桃園、台中及高雄等飛往富國島的班機，共有14個航班被取消。

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消息曝光後，受害旅客紛紛在網路上哀號，「一大早就不知道要哭還是要罵xxx，越捷航空班機說要取消就取消，一組17張票呀」、「我連二月中出發的都被通知取消了」、「去年12月越捷飛富國島受災戶路過…出發前兩週被告知取消，中間各單位推來推去，建議大家態度拿出來爭取到底。」

旅遊達人《機票博土 不累哥》也在臉書上以「再見了富國島」為題發文，表示越捷航空瘋狂砍富國島航班，認為這種砍法就算買了不便險也沒用，「如果之後要去富國島建議避開越捷航空，胡志明、河內說砍就砍外，現在連富國島1-3月通通都砍，除了過年期間外，真的很可怕。」

對此，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱接受《民視新聞網》訪問時透露，這次越捷航空之所以大量取消航班，其實是因為住房問題，富國島的四星、五星級酒店「全數客滿」，即便旅客有機票，但也沒房可住。

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