　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陰謀論滿天飛！洛杉磯野火猛燒「樹木竟無恙」　科學家解釋了

洛杉磯野火焚燒，在社群上掀起陰謀論。（圖／美聯社／達志）

▲洛杉磯野火焚燒，在社群上掀起陰謀論。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

加州洛杉磯7日起野火狂燒，讓許多地方陷入火海，目前已有11人死亡，18萬人被要求撤離家園。然而，在野火摧殘洛杉磯的同時，樹木卻屹立不倒，有些人認為不尋常，各種陰謀論再起。對此，科學家則解釋「樹木充滿了成千上萬公升的水。」

根據《CBC》報導，自7日起洛杉磯發生多場大規模野火，燒毀了市中心以北40公里範圍內的一萬多所房屋和其他建築物。根據火災畫面顯示，有些人質疑包括該州標誌性的棕櫚樹等樹木，能夠在被燒毀的房屋和汽車旁邊倖存下來，在社群上掀起陰謀論，網紅「愛國者之聲」表示，火災不可能自然地讓樹木直立，並暗示建築物是被秘密武器直接攻擊的，「美國政府正在這些地區故意使用軍用級定向能武器（DEW）縱火，以發起大規模土地掠奪。」

另外，8日有網友在Threads上，呼籲住在洛杉磯大火地區的人們，留意火災中倖存下來的任何藍色物品，並給它們拍照，「最近發生的許多火災中，藍色物品都毫髮無傷」，並指出是DEW（定向能武器），根據頻率攻擊後，留下特定的項目。這則貼文已被美國查核組織 《PolitiFact》證實為錯誤的訊息。

聯邦政府問責辦公室報告稱，定向能武器以光速發射集中能量，可能包括高能量雷射和高功率微波武器。這些武器不會因為物品是藍色就使物品免受破壞。 

事實上，樹木沒有被燒到的說法根本不屬實，大量影片和照片證明，許多樹木已經著火，在某些情況下對附近的建築物造成嚴重破壞。

但科學家表示，有一個簡單的解釋可以說明為什麼有些樹木倖免於難，「我的意思是，這對我來說非常明顯。樹木充滿了成千上萬公升的水。」

英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）生物學教授哈特（Miranda Hart）解釋，當火勢足夠大、足夠熱時，樹木就會燃燒。但是，如果一棵樹充滿了水，而它旁邊有一些非常乾燥的東西，那麼乾燥的東西就會首先燃燒，「這樣一來，你可以想像如果兩邊都有足夠的燃料，火就可以繞一圈。」

延伸閱讀
歐陽妮妮開箱「價值15萬」愛馬仕寶寶用品　遭網狂酸：靠爸族
網美奈奈子認泡湯！喊被網暴駁「4女侍奉1夫」　親揭富商身份
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他38歲身價破億！　點名抱緊4檔ETF
日本澀谷PARCO男子墜落！　路人遭砸
快訊／柯文哲抗告遭駁回　民眾黨回應了
小S大女兒又要離開了！　網歪樓：這膚況只有18歲
來台偷吃被抓包！源田壯亮回家了　衛藤美彩首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本澀谷PARCO男墜樓亡！路過大叔「險遭燒肉粽」　頭被腳砸中

英前內政副大臣「透露將訪台」　撰文質疑財相訪中

拜登15日黃金時段發表告別演說　預計談及國家展望

省錢爸只開小暖氣！2歲童38℃高溫狠烤12hrs熱死　隔壁電扇融化變形

研究：美國2024溫室氣體減排停滯　氣候目標面臨挑戰

陰謀論滿天飛！洛杉磯野火猛燒「樹木竟無恙」　科學家解釋了

陸電動車秀黑科技！　美記者驚「我像鄉巴佬」：西方車企該緊張了

2歲拉布拉多警犬「怕光滑地面」　服勤沒3個月就提前退休

路透：中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

洛杉磯野火狂燒！財損估近5兆　恐成美史上損失最慘重火災

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

#陳佩琪 不捨柯似失智前兆　#黃國昌 ：希望能夠早日接出 #柯文哲

日本澀谷PARCO男墜樓亡！路過大叔「險遭燒肉粽」　頭被腳砸中

英前內政副大臣「透露將訪台」　撰文質疑財相訪中

拜登15日黃金時段發表告別演說　預計談及國家展望

省錢爸只開小暖氣！2歲童38℃高溫狠烤12hrs熱死　隔壁電扇融化變形

研究：美國2024溫室氣體減排停滯　氣候目標面臨挑戰

陰謀論滿天飛！洛杉磯野火猛燒「樹木竟無恙」　科學家解釋了

陸電動車秀黑科技！　美記者驚「我像鄉巴佬」：西方車企該緊張了

2歲拉布拉多警犬「怕光滑地面」　服勤沒3個月就提前退休

路透：中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

洛杉磯野火狂燒！財損估近5兆　恐成美史上損失最慘重火災

高雄休旅車追撞前車！駕駛下車摔跤險遭輾　爆氣打人落跑

實在太臭！玉里橋頭臭豆腐插旗大直住宅區　試營運先被負評洗爆

慈濟盜圖！釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

高雄轎車深夜自撞！變電箱變形、車頭爛毀…38歲男一吹氣慘了

2000元刮刮樂突一堆人搶...原因曝！他揭「1買法」中獎率超高

捷迅去年Q4獲利優於Q3　今年包機增班、增海外據點讓業績續成長

玉山今晨零下8.2度又降雪　銀白世界美景曝光

日本澀谷PARCO男墜樓亡！路過大叔「險遭燒肉粽」　頭被腳砸中

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨：高院明知北檢證據薄弱「仍屈從上意」？

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

洛杉磯野火風向改變！UCLA逾4萬師生準備撤離

川普嗆州長該辭「洛杉磯災難都他的錯」

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

「樹木野火中無恙」掀陰謀論　專家解釋了

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

洛杉磯野火是人禍？　爆有居民拍下2男縱火

抽血抽出「濃稠豬油」！酗酒男全身癱軟送院

消防栓沒水救災！　加州州長下令徹查

祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！爽玩7天收4.3萬帳單

洛杉磯野火　受災戶指責：只救名人家

更多熱門

相關新聞

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

中國電動車在美國2025年消費電子展（CES）上成為全場矚目焦點。美國知名電動車媒體InsideEVs的記者喬治（Patrick George）親自試乘中國電動車後，被其創新的車載科技與精湛的製造工藝所震驚，直言「中國電動車應該讓所有西方車企感到緊張」，更驚呼自己就像是個「鄉巴佬」一樣。

中國駭客攻擊升溫　拜登將命令提高資安標準

中國駭客攻擊升溫　拜登將命令提高資安標準

洛杉磯野火財損估近5兆　美史上損失最慘重

洛杉磯野火財損估近5兆　美史上損失最慘重

祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

關鍵字：

美國北美要聞洛杉磯野火洛杉磯野火周刊王

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面