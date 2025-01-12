陰謀論滿天飛！洛杉磯野火猛燒「樹木竟無恙」　科學家解釋了

▲洛杉磯野火焚燒，在社群上掀起陰謀論。（圖／美聯社／達志）

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加州洛杉磯7日起野火狂燒，讓許多地方陷入火海，目前已有11人死亡，18萬人被要求撤離家園。然而，在野火摧殘洛杉磯的同時，樹木卻屹立不倒，有些人認為不尋常，各種陰謀論再起。對此，科學家則解釋「樹木充滿了成千上萬公升的水。」

根據《CBC》報導，自7日起洛杉磯發生多場大規模野火，燒毀了市中心以北40公里範圍內的一萬多所房屋和其他建築物。根據火災畫面顯示，有些人質疑包括該州標誌性的棕櫚樹等樹木，能夠在被燒毀的房屋和汽車旁邊倖存下來，在社群上掀起陰謀論，網紅「愛國者之聲」表示，火災不可能自然地讓樹木直立，並暗示建築物是被秘密武器直接攻擊的，「美國政府正在這些地區故意使用軍用級定向能武器（DEW）縱火，以發起大規模土地掠奪。」

另外，8日有網友在Threads上，呼籲住在洛杉磯大火地區的人們，留意火災中倖存下來的任何藍色物品，並給它們拍照，「最近發生的許多火災中，藍色物品都毫髮無傷」，並指出是DEW（定向能武器），根據頻率攻擊後，留下特定的項目。這則貼文已被美國查核組織 《PolitiFact》證實為錯誤的訊息。

聯邦政府問責辦公室報告稱，定向能武器以光速發射集中能量，可能包括高能量雷射和高功率微波武器。這些武器不會因為物品是藍色就使物品免受破壞。

事實上，樹木沒有被燒到的說法根本不屬實，大量影片和照片證明，許多樹木已經著火，在某些情況下對附近的建築物造成嚴重破壞。

但科學家表示，有一個簡單的解釋可以說明為什麼有些樹木倖免於難，「我的意思是，這對我來說非常明顯。樹木充滿了成千上萬公升的水。」

英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）生物學教授哈特（Miranda Hart）解釋，當火勢足夠大、足夠熱時，樹木就會燃燒。但是，如果一棵樹充滿了水，而它旁邊有一些非常乾燥的東西，那麼乾燥的東西就會首先燃燒，「這樣一來，你可以想像如果兩邊都有足夠的燃料，火就可以繞一圈。」

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